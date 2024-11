A vármegyei legnépesebb csapattal a Békéscsabai Előre Úszó Klub érkezett a Kurca-parti városba, szám szerint 39 fiatalt neveztek be az eseményre, míg a Szarvasi Úszó Sportegyesület 14, a Békési Úszó Klub Egyesület 11, a Gyulai Várfürdő és a Gyomaendrődi Körös Úszó Egyesület hét-hét, az Orosházi Úszó Egyesület négy, a Tótkomlósi Úszó Egyesület pedig egy versenyzőt állított ki az egyébként összesen 306 úszó között.

A békési Kis Norbert az egyik legeredményesebb vármegyei úszónak bizonyult Szentesen

44 vármegyei úszó a dobogó legmagasabb fokán

Az éremtáblázaton a Szegedi Úszó Egylet végzett az élen 37 arany-, 23 ezüst és 26 bronzmedált gyűjtve. Szűkebb pátriánk fiataljai is kitettek magukért, ugyanis az 5. helyen záró békéscsabaiak mérlege 18 arany-, 14 ezüst, 20 bronzérem; a békésiek 8, 4, 7, a gyulaiak 8, 7, 3; a szarvasiak 7, 7, 7; az orosháziak 2, 3, 1; a gyomaendrődiek 1, 1, 4; a tótkomlósiak egy ezüst- és két bronzérmes mérleggel zártak.

A békésiek mestere, Szegedi Szabolcs egy felkészülési állomásként értékelte a szentesi eseményt: – December végéig még további három feladat vár ránk, számomra a győri cikluszáró lesz a legfontosabb, az élvez prioriást. Akkorra igyekszem csúcsformába hozni mindenkit, hogy még erre az évre több aranyjelvényes szintet hozzanak fiataljaink. Ez a jó eredmények és egyéni rekordok mellett azért is fontos, mert sokat jelenthet egyesületünk jövő évi támogatásának szempontjából. Persze azért odafigyelünk a rövidpályás utánpótlás országos bajnokságra is, sőt, Debrecenben is rajtkőre állunk még, ahol hosszútávú számok lesznek zömében. Most a szentesi állomáson is sikerült többeknek aranyjelvényes szintet teljesíteniük, mindenki ott tart az eredményességben, ahová vártam ebben az időszakban. Ugyanakkor érdekes módon, most a lány versenyzőink úsztak jobban a hétvégén.

A Békés vármegyei aranyérmesek

Fiúk: Abrudán Gábor (Gyula), Ádász Nándor (Békéscsaba), Baukó Botond (Békéscsaba), Bracsok Attila (Szarvas), Dúzs Dániel (Gyula), Faragó Vencel (Szarvas), Furák Szabovik Kirill (Orosháza), Keresztúri Zsombor (Békéscsaba), Kis Norbert (Békés), Kugyela Csanád (Szarvas), Molnár Zsolt (Békés), Szőke Richárd (Békéscsaba), Tóth Bence (Békéscsaba).

Lányok: Baráth Martina (Békéscsaba), Belanka Csenge (Békéscsaba), Bogdán Luca (Békéscsaba), Gajda Anna (Gyula), Galambos Lili (Békéscsaba), Gubény Noémi (Békéscsaba), Gyuricza Kira (Békéscsaba), Metcalfe Rebecca (Békés), Muceniece Heléna (Szarvas), Oláh Míra (Békés), Rohony Lina (Szarvas), Szabó Boglárka (Gyomaendrőd), Vésztői Lara (Gyula).