Az idei sorozatban utolsó Nemzetek Ligája mérkőzését vívja kedden 20.45 órától a magyar válogatott, amely a már biztos csoportelső Németországot fogadja. Hagyomány, hogy a válogatott meccsek előtt gyerekek kísérik ki a pályára a csapatokat, így lesz ez kedden is. A Kamuti Általános Iskola alsó tagozatosait érte az a megtiszteltetés, hogy válogatott szerelésben felkísérjék legjobb labdarúgóinkat.

A kamuti iskolások alkotta csapat lesz az egyik, amelyik felkíséri a magyar (a képünkön), illetve a német labdarúgó válogatottat

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Lelkesen várják a kamutiak a magyar válogatott Németország elleni mérkőzést

– Legalább tíz éve próbálkozom, hogy kiválasszanak bennünket, ami legnagyobb meglepetésemre most sikerült – mondta Salamon Andrea, a kamuti iskola pedagógusa, a Bozsik Intézményi Program koordinátora. – Általában a barátságos válogatott mérkőzések előtt van lehetőség arra, hogy az MLSZ-nél a Bozsik Intézményi Programban részt vevő kis futballisták jelentkezzenek. Most – mivel tétmeccsről van szó – nem is jelentkeztem, ezért is volt nagy meglepetés, amikor hívtak az MLSZ-től, hogy kiválasztottak bennünket. A feltétel ilyenkor az, hogy 5 és 9 év közöttiek legyenek a gyerekek. Mindenki nagyon lelkes Kamuton, a hétvégi Kamut–Kardos-Örménykút mérkőzés előtt el is próbáltuk a bevonulást. Tízen kelünk ma útra, a gyerekek is nagy izgalommal várják, hogy már ott legyünk a Puskás Arénában.

Salamon Andrea köszönetet mondott az önkormányzatnak, a Kamuti Gyermekekért Alapítványnak, vállalkozóknak és az MLSZ vármegyei igazgatóságának a sok segítségért lehetővé téve az utazást.