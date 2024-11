A Termál FC kezdettől dominálta a játékot, a látogatók erejét lekötötte a védekezés. A 11. percben Szabó Péter látta meg, hogy kint áll a vendégek hálóőre és kis híján 60 méterről „megmérte” őt. A gyulaiak főként pontrúgásokból jelentettek veszélyt, de Csáki rendre jól állta az útjukat. A 33. percben Czirok jobb oldali centerezésénél már ő is tehetetlen volt, a labdát Vörös egy védőt megelőzve juttatta közelről a hálóba, 1–0. Hét minutával később a fiatal játékos az előkészítésben jeleskedett. Egy szöglet után visszafejelt labdáját Ilyés kotorta be közelről, 2–0.

A Termál FC fiatal tehetsége, Vörös Barnabás góllal és gólpasszal járult a hazaiak sikeréhez. Archív fotó: Kiss Zoltán

Beindult a Termál FC

A második félidőben fokozta a nyomást a gyulai együttes, ami gólokban is érvényre jutott. A harmadik találatát is pontrúgás előzte meg, az 55. percben egy szögletet Czirok bólintott be a hosszún, a kapus csak besegíteni tudta a játékszert, 3–0. Nagy tempót diktáltak a fürdővárosiak, a 62. percben Geiger 16 méterről lőtt a hosszú sarokba, 4–0. A középkezdést követően a védők mögé belőtt labdával Ilyés Tamás lépett ki, és meg sem áll a szolnoki kapuig, 5–0. Szűk negyedórával később ő állította be a végeredményt is, mesterhármast ünnepelve, 6–0.

A Termál FC jó játékkal az idény egyik legkönnyebb sikerét aratta, a vendégek nem igazán tudták hatásosan pótolni hiányzóikat.

Jó: Szabó P., Vörös, Czirok, Ilyés, ill. Csáki, Annus, Iván.

Ekker Attila: – Lassan és körülményesen kezdtük a mérkőzést, gátat szakított fel az első gólunk. A második félidőben már az elvártakhoz mérten teljesített a csapat. Rendkívül sportszerű mérkőzés volt, jó játékvezetéssel. A továbbiakban sok sikert kívánunk a sportszerű Szolnoknak és mielőbbi felépülést a sérültjeiknek!

Gyulai Termál FC–Szolnoki MÁV FC 6–0 (2–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Gyula, 380 néző. Vezette: Muhari Gergő (Sinkovicz Dániel, Volentics Erik János).

Gyula: Kertész – Kovács Zs. (Kepenyes, 67.), Wéber (Zabari, 46.), Nagy S., Krajcsó – Vörös, Katona (Sztankó, 67.) – Czirok (Varga T., 59.), Szabó P., Trescsula (Geiger, 46.) – Ilyés. Vezetőedző: Ekker Attila.

Szolnok: Csáki – Sitku (Kovács K., 87.), Dudok (Dékány, 68.), Barna V. (Ladányi, 87.), Bathó – Lengyel G. (Várhelyi, 77.), Szabó Zs., Bogdán, Csanádi – Annus, Iván M. Vezetőedző: Horváth Csaba.

Gólszerző: Vörös (33.), Ilyés (40., 64., 78.), Czirok (55.), Geiger (62.).