A Termál FC nem rontott fejjel a falnak a vasárnapi találkozón. A Pénzügyőr biztonsági játékra rendezkedett be, amivel a 20. percig nem is igazán boldogult a hazai gárda. Ekkor viszont Zabari bal oldali beadására Czirok robbant be jó ütemben, és 6 méterről a léc alá lőtt, 1–0. A folytatásban küzdelmes játék folyt kevés helyzettel. A 32. percben a hazaiaknak adva volt a lehetőség az előnyük növelésére, de Malkócs lehetősége kimaradt, Kertész kapusnak pedig a hajrában kellett bravúrral védenie egy szabadrúgást.

A Termál FC játékosai számára nem a védekezésről szólt az évadzáró meccs. Fotó: Kiss Zoltán

Remek cserével döntött a Termál FC

A második félidőt is gyulai mezőnyfölény jellemezte, de az újabb hazai találatra a 67. percig várni kellett. Ekkor Malkócs belöbbölt labdát a nem sokkal korábban beálló Kepenyes fejjel juttatta közelről a hálóba, megelőzve a kapust, 2–0. A friss támadó a 78. minutában lábbal is betalált, miután egy gondolattal ismét korábban eszmélt a fővárosiak hálóőrénél, 3–0. A mindvégig becsülettel küzdő Pénzügyőrnek a szépítéssel kellett beérnie a találkozó legvégén, amikor is Földi egy keresztbe lőtt labdát közelről kanalazott Kertész kapujába, 3–1.

Jó: Krajcsó, Szabó Zs., Czirok, ill. Steer, Balázs, Labát.

Ekker Attila: – Ahhoz, hogy egy csapat kiemelkedő eredményeket érjen el, akár egy fél szezon során is, elengedhetetlen kellék, hogy a körülötte ténykedők szenvedélyből, szívből és őszintén támogassák. Ez Gyulán alakulóban van. Reményeink szerint azonban még ebben a tekintetben is rá tudunk tenni tavasszal egy lapáttal, mert szükség lesz rá, hogy ott folytathassuk, ahol most abbahagytuk. Gratulálok a fiúknak a mai hozzáálláshoz és eredményes játékhoz!

Gyulai Termál FC–Pénzügyőr SE 3–1 (1–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Gyula, 200 néző. Vezette: Török Mihály (Tőkés Róbert, Szabó Ferenc Szilárd).

Gyula: Kertész – Szabó Zs., Wéber, Szabó P., Krajcsó, Zabari – Czirok (Kovács Zs., 78.), Szilágyi (Sztankó, 61.), Malkócs (Ilyés, 73.), Trescsula (Zelenyánszki, 73.) – Csicsely (Kepenyes, 61.). Vezetőedző: Ekker Attila.

Pénzügyőr: Steer – Huszárik, Balázs, Labát, D'Urso, Kokas (Kövér, 75.) – Zöld (Kató, 86.), Tóth K., Bene, Megyeri – Földi. Vezetőedző: Seres Zsolt.