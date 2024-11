A Termál FC az ESMTK elleni legutóbbi döntetlenjével megteremtette annak a lehetőségét, hogy megkoronázva őszi szereplését, dobogón zárhassa az idényt. Ennek egyik alapfeltétele, hogy nem hullajthat pontokat. A Tisza-partiaknak közel sem megy ilyen jól, 13 játéknap után mindössze a Dabast tudhatják maguk mögött a tabellán, ami főként az első nyolc hétvége nyeretlenségének köszönhető az esetükben.

A Termál FC és Czirok József egyaránt huzamosabb ideje adós a gólokkal, most ebből is törleszthet. Archív fotó:: Kiss Zoltán

A meccs favoritja a Termál FC

A két gárda eddigi produktuma alapján a fürdővárosiak tűnnek a találkozó esélyesének, Ekker Attila vezetőedző viszont óvatosan fogalmazott ezzel kapcsolatban.

– A Szolnoknak vannak figyelemre méltó eredményei a bajnokságban, bármilyen előzményekkel is érkeznek, nagy hibát követnénk el, ha félvállról vennénk őket. Tekintettel kell lennünk arra is, hogy az utóbbi három forduló során csupán egyetlen gólt lőttünk, tehát hatékonyabbá kell tennünk a játékunkat az ellenfél kapuja előtt. Higgadtan és ésszel kell tennünk mindezt. A csoport első harmada tömör, mi viszont szeretnénk kényelmes pozícióból várni a tavaszi rajtot ezért is elengedhetetlen, hogy hazai pályán eredmények legyünk. Szilágyi betegeskedett a héten, mellette Zabari és Kukla szerepvállalása kérdéses, ám így is mennyiségi és minőségi kerettel tudunk belemenni a meccsbe – nyilatkozta a Termál FC vezetőedzője.

Következik

14. forduló. November 3., vasárnap, 13.00: Gyulai TFC–Szolnoki MÁV FC, Martfűi LSE–Csepel TC, BKV Előre–Vasas FC II., Szegedi VSE–Hódmezővásárhelyi FC, FC Dabas–Kecskeméti TE II., Monor SE–Tiszaföldvár SE. 17.00: Tiszakécskei LC–Pénzügyőr SE. November 20., szerda, 11.00: Budapest Honvéd II.–Erzsébeti SMTK.