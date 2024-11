A versenyt csak reggel zavarta meg a köd, de később kisütött a nap és a szél sem zavarta meg a lövészeket. Sutyinszki a hat pályát hiba nélkül meglőtte, ám ezután több távoli cél távolságát is alábecsülte és emiatt a találati zóna alá lőtt. A legnehezebb álló célokat – melyek egy magas dombra és egy magas fa tetejére voltak felszerelve – nagy szögben felfelé kellett meglőni. Itt hármat is elhibázott.

– A versenyt hét hibával, negyvenhárom ponttal fejeztem be, ami a második helyre volt elég, csak egy ponttal maradtam le az elsőtől. Az év végi összesítésben is csak második lettem, itt is egy pontos hátránnyal – mondta el a szarvasi versenyző. – Tavaszig csak edzőversenyek lesznek, amikor újra megkezdődnek a Magyar Kupa fordulói és a nemzetközi versenyek. Elkezdtem tűzfegyverekkel is versenyezni, nyertem is néhány versenyt, remélem a jövőben ott is tartósan benne leszek az élmezőnyben – bizakodott Sutyinszki István.