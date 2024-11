Január első felében 2025-ben is megrendezik a Kecskeméti Kft.-Békés Vármegyei Teremkupát, melynek keretében a viharsarki nagypályás labdarúgócsapatok döntik el, hogy ki lesz az újesztendő bajnoka teremben.

A sorozat történelme 2020-tól datálódik, ötödször kerül kiírásra, mivel 2021-ben a pandémia nem tette lehetővé a lebonyolítást. A kupát első alkalommal a Szeghalom hódította el, majd sorrendben a Körösladány, a Szarvas, legutóbb pedig az Orosháza nyerte.

Az év eleji rendezvény keretében 36 együttes csatázik majd. A selejtezőkre január 4-án és 5-én Szeghalmon (24 csapat), január 11-én Orosházán (12 csapat) kerül sor, január 12-én ugyancsak az Eötvös téri csarnokban lesz megtartva a döntő, a 9 csoport győztesének részvételével.

A szervezők a Vármegye I. osztályú együtteseket szétosztva, a területi elveket és a résztvevők kéréseit is figyelembe véve sorolják kvartettekbe a nevező alakulatokat. A divíziókon belüli sorrendet körmérkőzések döntik el. A játék ezúttal is 5X2 méteres kapura zajlik, ami gyorsabbá, élvezhetőbbé teszi a mérkőzéseket, és gyakran eltünteti a nagypályán megmutatkozó osztálykülönbségeket.