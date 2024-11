A legkisebb korosztályban három csapatot szerepeltetett a TC Békéscsaba, az elsőben az A formációjuk megnyerte a fordulót, összesítésben pedig ezüstérmes lett.

A TC Békéscsaba zsebibaba korosztályban elindult csapatai

Fotó: TC Békéscsaba

A TC Békéscsaba legkisebb tornászai csapatezüsttel zárták az évet

– Gréta jól versenyzett most is, ugráson kellemes meglepetésre ért oda a negyedik helyre – mondta Ördög Szabolcs edző, a TC Békéscsaba edzője. – A zsebibabák első korcsoportos A csapata összesítésben a harmadik helyről lépett előre a másodikra, de az idősebbek is sokat fejlődtek tavasz óta, mutatja ezt az is, hogy az előző fordulóhoz képest a tizedikről ugrottak fel a hetedik helyre és mindössze egy tizeddel maradtak le a hatodik helyről, ahol már érmet is osztottak.

Gyermek kezdő. Egyéni összetett (42 induló): 9. Petrovszki Gréta 50,900. A 4 forduló alapján (56 induló): 14. Petrovszki Gréta 202,850. Csapat (11): 10. TC Békéscsaba 298,950.

Zsebibaba csb, 2. forduló, I. kcs. (2018 és fiatalabbak, 14 csapat): 1. TC Békéscsaba A (Bencsik Lotti, Szakál Boglárka, Tatár Zoé, Somogyvári Rozina, Belvon Lilien, Gyulavári Lina Molli, Mari Anna, Domokos Tamara) 36,750, 13. TC Békéscsaba B 32,950. A csb végeredménye (15): 2. TC Békéscsaba A, 14. TC Békéscsaba B.

II. kcs. (2016–17-es születésűek), 2. forduló (18): 7. TC Békéscsaba (Vozár Villő, Csóti Réka, Bojtos Eszter, Daróczi Gréta, Buzás Jázmin) 32,750. A csb végeredménye (21): 7. TC Békéscsaba.