A találkozó elején 4-4-ig tartották a lépést a csabaiak, ám azután Schuj pontos távoli dobásaival meglódultak a pécsiek és az 5. percben 19-9-nél alakították ki az addigi legnagyobb különbséget. Amikor összekapta védekezését a BKK, Szarvas trojkájával 20-18-ra közelített, ám a végjáték megint a hazaiak elképzelései szerint alakult. Szarvas triplájával indult a második tíz perc, amire tucatnyi pontot ontottak a vendéglátók, 44-25-re alakítva az eredményt. A folytatásban rendezték soraikat a csabaiak és Hajdu Márton vezérletével megkezdték a felzárkózást, de ez csak a negyed kozmetikázására volt elegendő.

Hajdu Márton védekezik, de a csapatára nem ez volt a jellemző a találkozó során. Fotó: hunbasket.hu

Nehezen indult a találkozó második fele

A második félidő eleje is a csabaiak pontínségéről szólt, egy 9-2-es etap után húsz pontra növelték előnyüket az egyetemisták, az olló pedig a 27. minutáig folyamatosan növekedett. A látogatók mentségére szóljon, hogy a már reménytelen helyzetben is újítani tudtak a maradék időben, és 27-ről 16-ra csökkentették a hátrányukat. Ez a mentalitás megmaradt a végjátékra, ezzel együtt az újabb vereség elkerülésére nem maradt sanszuk, a végén pedig az addig pihenő fiataljaik is pályára léphettek.

Kmézics Zorán: – Az első félidőben a védekezésben több problémánk akadt. A legfontosabb ebből a védőlepattanók hiánya volt, a második félidőben ezt viszont tudtuk korrigálni, továbbá sikerült szigorítani a védekezésen, ez vezetett ahhoz, hogy ilyen nagy különbséggel tudtunk nyerni.

Gura Norbert: – Nem sikerült megvalósítani, amit szerettünk volna. Nagyon gyenge a védekezésünk, már-már olyan érzésem van, hogy minden ellenfél támadásnál el fognak jutni egy kosárig vagy egy faultig. Ezen feltétlenül javítani kell, mind egy-egy ellen, mind csapatszinten. A támadásunkkal olyan nagy gond nem volt, hiszen majdnem 80 pontot dobtunk idegenben, szűk rotációval, korai fault problémákkal.

PTE-Pécsi EAC–Békéscsabai KK 102-75 (32-22, 23-20, 22-19, 25-24)

NB I.-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport. Pécs, 100 néző. Vezette: Szalai, Csák, Farkas P.

Pécs: Bor 13/6, VÁITS 19, Nagy K. 2, SCHUJ 19/15, Kelemen 5. Csere: Kis M. 4, Jolsvai 6/6, BÁNFI 21/9, FÜLÖP 8, Zalay 5/3, Antal, Németh. Edző: Kmézics Zorán.

Békéscsaba: Kovács J. 5/3, Balog G. 11/3, CVIJIN 20/9, Kurtucz, HAJDU 20. Csere: Szarvas 12/12, Botta-Dukát 3/3, Scherber 2, Botos 2, Nagy D., Erdős. Edző: Gura Norbert.