A találkozó elején Kepess három esetben is egalizált, a társai viszont meglehetősen passzívnak és tanácstalannak bizonyultak támadásban, így a kreatívabb veszprémiek a 13. percig 7–3-as vezetésre tettek szert. Cifra Tibor hamarjában magához is rendelte a tanítványait. Egy időre hét a hat elleni játékra tértek át támadásban, ami szépen lassan beindította az akciógólokat. Jött is az időkérés a veszprémi részről. A félidő utolsó harmadában a házigazdáknak 12–13-as állásnál sikerült egy gólra megközelíteniük a szigorúan védekező vendégeket, ennél többet azonban nem sikerült kihozniuk a játékból.

A békésiek a találkozó elejétől eredménytelenül hajszolták a veszprémieket. Fotó: Gazsó János

A találkozó második felében elmaradt a fordulat

Szünet után folytatódott a hazai eredményhajsza, Haszilló Gergőéket azonban komoly kihívás elé állította a veszprémiek mozgékony nyitott védekezése. A 43. percben Breuer előtt így is megnyílt az egyenlítés lehetősége, de rontott ziccerben, az ellenfél pedig góllal büntetett (18–20). Nem javított a helyzeten, hogy az addig magabiztos kezű Kepess is hétméterest hibázott. A támadójáték pontosítása végett a 48. percben 19–23-as állásnál időt kért Cifra Tibor, de a gólszerzésből is aktív szerepet vállaló Konyicsák kapus valósággal megbabonázta játékosait. Hamarjában rá is duplázott a tréner, ám 20–26-nál már érződött, hogy nagy fordulatra lenne szükség a meccs hajrájában a hazai pontszerzéshez. Ez viszont nem következett be, végül a Veszprém fegyelmezettebb és pontosabb játékkal gyűjtötte be a pontokat, a békésiek pedig egy hét leforgása alatt megjárták a mennyet és a poklot is.

Cifra Tibor: – Az egész mérkőzésen rossz felfogásban és dekoncentráltan kézilabdáztunk, a látottak alapján a vendéggyőzelem teljesen megérdemelt.

PV-CENTRAL Békési FKC–Veszprém KKFT 26–30 (13–15)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 200 néző. Vezette: Garai Balázs Róbert, Varasdi Levente Zoltán.

Békés: Takács – Kepess 7 (6), Haszilló 1, Horváth L. 5, Breuer 3, SZABÓ Á. 3, Novák Zs. Csere: Markóczy (kapus), Kovács Sz., Balogh B., Sütő, Varsandán 4, Novák E., Dobos 2, Árpási 1, Lukács. Edző: Cifra Tibor. A Veszprém legjobb góldobói: Rubos 6 (4), Markovics 6, Preszter 5.

Kiállítások: 8, illetve 16 perc. Hétméteresek: 8/6, ill. 5/5.