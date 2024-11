Szokatlan párharc helyszíne volt Gádoros, ahol az első csapata szabadnapját kihasználva, több megye-kettes kulcsemberével megerősítve érkezett a Mezőmegyer II. A hazaiak viszont presztízst csináltak a meccsből, háromszor is vezettek, ám a látogatók mindannyiszor egalizáltak. A 68. perceben szerzett vezető találatuk pedig elszakította cérnát a gádorosiaknál, akik három piros lapot is begyűjtöttek a vélt, vagy valós sérelmeik miatt, végül azonban hármas emberhátrányban is sikerült pontot menteniük.

A fekete mezes vésztőiek sarkadi győzelme az őszi szereplések alapján nem volt szokatlan eredmény. Fotó: Kuti István

Okányban is szokatlan volt a menetrend

A nap másik döntetlenje Okányban született, ahová az Északi csoport élén álló Békés II. esélyesként látogatott és ennek súlyt adva háromgólos előnyt szerzett. A házigazdákat azonban nem roppantotta össze ez, sőt… Az első félidei szépítést követően szünet után ledolgozták a tetemes hátrányt. A nap egyetlen hazai sikere a Mezőkovácsháza nevéhez fűződött. A zöld-fehérek változatos csatában fektették két vállra a szeszélyes Kevermest, a Kamut pedig verejték nélkül „aratott”, tekintettel arra, hogy a Gerla nem állt ki ellene.

Északi csoport

Okány KSK–Békési FC II. 3–3 (1–3)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Okány, 50 néző. Vezette: Csávás Szabolcs István.

Okány: Tóth T. – Balogh L., Balogh R., Tóth I. F. (Kovács R.), Bodó, Tóth I. A. (Illés), Kincses, Sújtó, Bujdosó (Veres), Sánta, Kovács Gy. Edző: Varju Richárd.

Békés: Benedek – Minya, D. Nagy, Csikós, Kardos I., Megyeri, Rádai (Varga K.), Mihalik, Bokros, Rácz Gy., Mracskó. Játékos-edző: Minya István.

Gólszerző: Sujtó (36.), Illés (65.), Bodó (71.), ill. Csikós (3.), D. Nagy (23.), Kardos I. (30.).

Varju Richárd: – Az első félórát átaludtuk és kishitűek is voltunk, ennek köszönhetően a vendégek játszi könnyedséggel rúgtak nekünk három gólt. A szünetben rendet tettünk a fejekben és egy egészen kiváló második félidőt produkáltunk. A végén kis híján a győzelem is össze jöhetett volna. Köszönettel tartozom minden játékosnak, aki ma megjelent.

Minya István: – Agyon nyert mérkőzést sikerült döntetlenre hozni!