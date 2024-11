A Békéscsabai SZC Zwack József Technikumban testnevelőként dolgozó Szabóné Csendes Ildikót, a Békéscsabai Atlétikai Club új ügyvezető alelnökét a terveiről kérdeztük.

Szabóné Csendes Ildikó (középen)

Fotó: Archív fotó: Imre György

Szabóné Csendes Ildikó már az elmúlt két hétben sokat dolgozott

– Pontosan mit jelent az ügyvezető alelnöki tisztség, mi lesz a feladata?

– Október 30-án született egy döntés, mely szerint a klub közgyűlése megválasztott ügyvezető alelnöknek. A feladatkör nem változott, a szakmai és a gazdasági részt az elnökséggel együtt felügyelni.

– Két évre szól a mandátuma. Milyen rövid és hosszú távú tervet fogalmazott meg?

– Hosszú távú célokról még nem beszélnék, ezeket később fogalmazzuk meg pontosan, hiszen azért még tart az átadás-átvétel. Rövid távon a most szombaton sorra kerülő 116. Mezei Futó Magyar Bajnokságra készülünk, ahol Karsai Gábor és Kovács Alexandra versenyez majd várhatóan népes mezőnyben. Decemberben Törökországban rendezik meg a mezei futó Európa-bajnokságot, reményeink szerint Karsai Gabi a hazai bajnokságon kivívja majd a részvételt. Az egyesületünk rendez még egy gyerekversenyt és az év utolsó napján vár ránk a békéscsabai 36. Szilveszteri Futógála.

– Lesz-e változás a szakmai stábban, kiknek számít a munkájára?

– Igen, lesz változás, már tárgyalások folynak több edzővel. Eldőlt, hogy decembertől főállású szakmai menedzserként csatlakozik hozzánk a klub négyszeres olimpikon gyaloglója, Urbanik Sándor, aki az edzőknek segít majd, de felelőse lesz a versenyeztetésnek is.

– 2019 óta tölti be a Békés Vármegyei Diáksport Egyesület elnöki tisztségét, és 2015 óta dolgozik a Békéscsabai SZC Zwack József Technikumban testnevelőként, a három feladatkört mennyire tudja majd összeegyeztetni?

– A diáksport egyesületnél Molnár Diána titkár teljes állásban dolgozik, nekem minimális feladatom lesz, legfőképpen a sportdiplomácia területén. Az iskolában is úgy próbálom kialakítani a beosztásomat, hogy jusson elegendő idő a klubfeladatokra. Mert munkából van bőven. Már a megválasztásom óta eltelt két hétben is rengeteget dolgoztam.