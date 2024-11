A hölgyeknél Szabó Ágnes, a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE kiválósága kapta meg az Év Fekvenyomója címet. Erről Berke Lóránd, a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke tájékoztatta lapunkat.

Az idén Isztambulban Eb-n győztes Szabó Ágnes büszke az újabb elismerésre

Fotó: A szerző felvétele

Szabó Ágnes kilencedik alkalommal lett az Év Fekvenyomója

– Nagyon büszke vagyok Ágira! Pár éve még a visszavonuláson gondolkodott és idén Európa-bajnokságot nyert. Mindig megtud újulni! Békés vármegye mindig erős bástyája az erőemelő sportágnak, különösképpen a fekvenyomó szakágnak – mondta a szövetségi vezető.

A fekvenyomásban hatszoros világbajnok és ötszörös kontinensbajnok Szabó Ágnes – aki edzőként is tevékenykedve számtalan fiatal tehetséget készít fel – idén az open kategóriában és abszolútban is aranyérmes lett az isztambuli Eb-n.

– Ha jól tudom, akkor már kilencedik alkalommal sikerült megkapnom az év fekvenyomója címet – mondta Szabó Ágnes. – Az erőemeléssel felhagytam 2019. óta, de a fekvenyomó szakágat azóta is űzöm. Valóban gondolkoztam már a visszavonuláson, hogy majd masters korcsoportban visszatérek, de ameddig a szövetség és a szövetségi kapitány is úgy gondolja, hogy szüksége van rám, mint versenyzőre és megütöm azt a szintet, ami az induláshoz kell, addig szerepelni fogok a nemzetközi versenyeken. Így is már húsz éve versenyzek kihagyás nélkül. Ez már önmagában is hatalmas dolog, nem hogy még ennyi idő után is az egyik szakág legjobbja legyek.