– Mi ennek a konzorciumnak a lényege?

– Először is kellett készítenünk egy szakmai és költségvetési tervezetet. Ennek ismeretében az egyik, hogy a három klub dedikált állami támogatásban részesült, ami a lehetőségeinket és a fejlődésünket nagyban segítette már ebben az évben is. Azt gondolom, nagy segítséget kapunk a város vezetésétől abban a formában, hogy az első pillanattól folyamatosan felügyeli és koordinálja a konzorciummal kapcsolatos történéseket. A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Szakállamtitkársága ahhoz nyújt támogatást, hogy az egyesületekben érezhető fejlődés legyen felmutatható. Magyarul egy nagyobb szakmai előrelépést várnak a három klubtól, bizonyos feladatok, fejlesztések megoldásában együttműködést, közös gondolkodást, továbbá azt, hogy minél több korosztályos válogatott sportoló kerüljön ki a Viharsarokból is.

– A Békéscsabai Előre Úszó Klubban milyen változások történtek ennek fényében?

– Pár éve kezdtük el a Csepp- és Buborék Program elnevezésű motivációs programot, amelyet a támogatásnak köszönhetően erősíteni tudtunk. De segítette az edzői bérek javítását, a távolabbi versenyekre és országos bajnokságokra való utaztatást, amivel a szülőkről is nagy terhet vehettünk le. Jutott némi pénz felszerelés vásárlására is. Korábban „kényszeredzőtáborokat” tartottunk, amikor az uszodában sátor állítás, vagy bontás zajlott. Most már valós szakmai edzőtáborokat szervezhetünk belőle. Ráadásul ezeket 25 méteres medencében tehettük meg, ami támogatta felkészülésünket a rövidpályás szezonra. A fiataloknak nagy élmény volt, hogy az év első felében lehetőségünk nyílt a Duna Arénában megrendezett felnőtt magyar bajnokságra elutazni. Ez óriási motivációt adott a gyerekeknek, különösen, hogy a 4x100 méteres mix vegyesváltóban nagy meglepetésre a gyermek és serdülő korosztályos versenyzőkből összeálló csapatunk döntőt úszhatott a felnőtt válogatottakkal bőven megtűzdelt mezőnyben. A nem megszokott versenyhelyszín, versenymezőny és versenyszituációk kialakulása is nagyban hozzájárult csapatunk ugrásszerű fejlődésének.