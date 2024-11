A Symbol Gym csapatának a tagjai kitűnő eredményeket értek el az 5 gyakorlatból (guggolás, fekvenyomás, felhúzás, vállból nyomás és bicepsz gyakorlatok) álló megmérettetésen. Cél volt a lehető legtöbb ismétlés elérése.

A Symbol Gym négy versenyzővel képviselte közösségüket és ahogy írták hivatalos oldalukon, mindenki remekelt.

Tóth Lajos 104 ismétléssel a 4. helyen végzett a -90 kg súlycsoportban. Váradi Gergő 166 ismétléssel aranyérmet szerzett a -90 kg kategóriában, az abszolút kategóriában ezüstérmes lett. Váradiné Csala Bettina 280 ismétléssel mind a -65 kg, mind az abszolút kategóriában megszerezte az első helyet.

Tóth-Vas András 169 ismétléssel az abszolút masters kategória győzteseként állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.

A Symbol Gym versenyzőin kívül még Békéscsabáról is indultak. Antali Dávid a –75 kg open amatőr komplett kategóriában első lett és megnyerte az abszolút versenyt is az amatőrök között. Polyák Ildikó a master II. korcsoport +65 kg-os súlycsoportban aranyérmes lett az amatőr komplett kategóriában. Demján Csaba az openben, a –110 kg-ban győzött, miként az abszolútban is.