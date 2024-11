A versenyen számos kiemelkedő versenyző, köztük olimpikonok, mint Pupp Réka, Mészáros Anett, Ungvári Miklós és Tóth Krisztián mérték össze tudásukat. A Békés Megyei Kano Judo SE versenyzői szép eredményekkel tértek haza, közülük is kiemelkedett a -70 kg-os kategóriában induló Sóczó Rebeka fantasztikus teljesítményével.

A felnőtt országos bajnokságon eredményes békéscsabai csapat, középen a serleggel a bajnok Sóczó Rebeka

Fotó: 413932353034101

Határozott és technikás volt Sóczó Rebeka

Négy határozott és technikás győzelmet aratva lett egyértelműen a súlycsoport legjobbja. Rebeka a verseny során eddigi nagy riválisát is felülmúlta. A tehetség első alkalommal állhatott fel az I. osztályú bajnokságon a dobogó legtetejére, ezzel a győzelmével megszerezte kilencedik országos bajnoki címét. Rebeka eredményei alapján nagy esélyes arra, hogy részt vegyen a 2025-ös budapesti felnőtt világbajnokságon.

Szintén -70 kg-ban lépett tatamira Fehér Dóra, aki visszatérése óta második versenyén indult. Ő is brillírozott, hiszen egy csodálatos ippon győzelmet aratva a negyedik helyet szerezte meg.

Botos Lujza új súlycsoportban, női -78 kg-ban állt ifjúsági versenyzőként a szőnyegre a felnőttek között. Két technikás ippon győzelmet követően bekerült a fináléba. A döntőben kiegyenlített küzdelemben a rutin győzött, így Lujza, mindössze 15 évesen, a bajnokság legfiatalabb dobogósaként ezüstérmet érdemelt ki. Ifjúsági válogatottként, Lujza esélyesként kvalifikálhat a jövő évi ifjúsági Európa-bajnokságra.

Férfi -66 kg-ban az ukrán származású Horbany Artem most már magyar színekben képviselhette egyesületét. A válogatott versenyző hosszabbításban maradt alul a későbbi bajnokkal szemben, de egy hatalmas ippon győzelemmel megmérkőzhetett a éremért. A bronzcsatában hibát vétett, így végül pontszerző ötödik helyen végzett. Női +78 kg-ban Gyáni Amanda négy év után lépett újra az I. osztályú bajnokságon szőnyegre. Egy gyors ippon győzelmet követően az elődöntőben a kétszeres Eb-bronzérmes ellenfelével szemben alulmaradt. A bronzért vívott küzdelemben rontott, így ő is a pontszerző ötödik helyen fejezte be a versenyt.

Összességében a BM Kano Judo SE a verseny éremtáblázatán nagy egyesületeket megelőzve az előkelő 4. helyen végzett.