A sereghajtó orosháziak gólra góllal, kapufára kapufával válaszoltak, Pécsi Villő találatával 3–2-nél vezettek először, és pontosabb támadójátékkal 8–5-ös előnyt építettek ki a 13. perc elejére. A hazaiak azonban összekapták magukat és hamarjában egalizáltak, Papp Lászlónak rögtönzött kupaktanácsot is kellett tartania a pálya szélén. Innen a félidő végéig az volt a trend, hogy rendre az orosháziak szereztek vezetést, amit a Loki fiataljai kivétel nélkül mindig egalizáltak.

Kenyeres Barbara és Pécsi Villő a sereghajtó orosházi együttes húzó emberei között volt. Archív fotó: Bohus Krisztián

Szaladt az eredmény után a sereghajtó

A második játékrész elején Fodor Veronika eredményességével a hazai gárda szerzett 17–14-es előnyt. Lassan kaptak lábra a látogatók, ám Vass Víta hétmétereseivel 19–19-nél utolérték a vendéglátókat. Ekkor viszont Baranyi Dorottyával nem boldogultak, aki zsinórban dobott négy találatával a 48. minutára 24–20-ra módosította az állást. Végre Zavaczki Boglárka is elkapta a fonalat, Bálint Anna pedig sorra hárította az ellenfél kísérleteit, ami együttesen 24–23-as felzárkózásra volt elégséges. A kapus a végén is parádézott, a társai viszont nem mondhatták el ugyanezt, így a debreceniek egy-két gólos előnnyel „célba vitorláztak”.

Papp László: – Megint egy picit tovább bírtuk koncentrációval, de a végeredmény ugyanaz. Nekem biztos elegem van a szimpatikus vesztes szerepéből, remélem más is így gondolja.

Debreceni VSC U20–Zengő Alföld Orosházi KA 28–26 (13–13)

NB I. B-s női kézilabda-mérkőzés. Debrecen, 150 néző. Vezette: Fibec Zoltán, Győr Ádám.

Orosháza: BÁLINT – PÉCSI 5, Zavaczki 3, Vass 10 (5), Ács 2, Kenyeres 2, Leczkési 2. Csere: Madera-Domokos, Reszegi (kapusok), Baráth, Petri, Péter 2, Kozma, Jáhn, Patyi. Edző: Papp László. A Debrecen legjobb góldobói: Baranyi 11 (2), Fodor 5.

Kiállítások: 12, illetve 10 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 8/5.