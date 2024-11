Az ashihra a kyokushin irányzatból alakult ki, így nem csoda, hogy számos hazai kyokushin karate klub versenyzői is elindultak a jól szervezett és gördülékenyen lebonyolított versenyen. A mostani megmérettetése a Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjai közül a sarkadi Nintai Kyoukushin Karate Klub és a Gyulai Szamuray Kyokushin Karate Egyesület versenyzői léptek küzdőtérre. Gyenes Sándor mester, a sarkadi Nintai KKSE edzője nagyon elégedett lehetett, hiszen tanítványai egy arany-, egy ezüst-, és három bronzéremmel térhettek haza úgy, hogy a világbajnokság szabályrendszerében nem egy, számukra szokatlan elemet is tapasztaltak, s egyik versenyzője, Bordás Renáta magasabb súlycsoportban indulva is érmes lett!

Eredmények. Kumite. Férfi. Felnőtt. –95 kg: 3. Varju Csaba. –75 kg: 3. Kollát Zétény. Fiú. Serdülő, U14. +65 kg: 1. Szalai Brendon. Gyerek, U10. –30 kg: 2. Rácz Izmael. Női. Felnőtt. +75 kg: 3. Bordás Renáta.