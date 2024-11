Még a 2024–25-ös szezon őszi etapja zajlik a női röplabdában, de a Békéscsabai Röplabda SE-nél már most bejelentették, hogy a felállás liberóknál a 2025–26-os szezonban sem fog változni.

– Liberó poszton bő évtizedes hagyomány nálunk, hogy saját nevelésű játékosainkra építünk, így van ez idén is, hiszen Kertész Petra és Nánási Zoé is a BRSE utánpótlásából került ki. Jó hírünk van, a felállás jövőre sem változik, hiszen ők ketten adják majd a 2025–2026-os szezonban is a védekezésünk gerincét, ami nem meglepő, hiszen mindketten rászolgáltak a további bizalomra – áll a BRSE közösségi oldalán tett bejegyzésben.

A 22 éves Kertész Petra már a felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkozott, míg a 17 esztendős Nánási Zoé a korosztályos válogatottakat járta végig az elmúlt években, a közelmúltban pedig az Extraligában is debütált az MBH-Békéscsaba színeiben.