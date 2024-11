Petróczki Zsombor edző az Előre Úszó Klub négy éremvárományosát vitte magával a Laky Károly Sportuszodában megtartott nemzetközi viadalra, ahol 30 klub – köztük szlovák és ukrán egylet – indította 418 versenyzőjét.

Apa és fia, azaz Petróczki Zsombor és ifjabb Petróczki Zsombor

Remek mérleggel zárták a szombat, vasárnapi eseményt, ugyanis négy arany-, öt ezüst- és egy bronzérmet zsebelt be a megyeszékhelyi utánpótlás-válogatott négyes. Az Aqua egyéni pontversenyszámításban is ott találhattuk őket a legjobbak között, így ifjabb Petróczki Zsombor a 16 éves fiúk között második, Takács Botond az egy évvel fiatalabbak között 5. lett. A lányoknál Nagy-Benedek Izabell a 14 évesek között harmadik helyen zárt.

Petróczki Zsombor értékelte tanítványai eredményeit

– A kétnapos versenynek csak az első napján álltunk rajtkőre. A legfontosabb célunk az volt, hogy tovább növeljük az aranyjelvényes szintjeinket, ami részben sikerült is. Munkából mentünk a fővárosba, ahhoz képest jó eredményeket és helyezéseket értek el tanítványaim, különösen most Takács Botond tett ki magáért, de mindenki dicsérhető. Perza Bertának a válla fáj, ezért ő most csak szurkolóként volt jelen az eseményen, de bízom abban, hogy a decemberi rövidpályás országos utánpótlás-bajnokságra rendbe jön, és társaival együtt éremszerző lesz. Ahhoz, hogy jól szerepeljünk az „obén”, egy ötnapos egri edzőtáborozást is beterveztünk, majd az évet egy győri versennyel zárjuk – mondta a tréner.

A békéscsabaiak eredményei

Fiúk. 50 m gyors, 2009: 1. Takács Botond 25,31, 2. Nagy Szabolcs 26,01. 200 m gyors, 2. Takács Botond 2:03,20. 100 m pillangó, 2008: 1. Petróczki Zsombor 1:00,50. 2009: 2. Takács Botond 1:00,62. 100 m hát, 2008: 2. Petróczki Zsombor 1:10,57. 50 m mell, 2008: 1. Petróczki Zsombor 31,43. 200 m vegyesúszás, 2009: 3. Nagy Szabolcs 2:24,93.

Lányok. 100 m hát, 2010: 2. Nagy-Benedek Izabell 1:12,47. 50 m mell, 2010: 1. Nagy-Benedek Izabell 34,31.