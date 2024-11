Az ünnepélyes megnyitón Eke Ibolya Mária a házigazda intézmény igazgatója meleg szavakkal emlékezett meg a volt kollégáról, Petró Józsefről, aki arra tanította a diákokat, hogy minden körülmények között a legjobbat kell nyújtani, és sosem szabad feladni. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, a verseny fővédnöke – aki az intézményben egykoron kollégája volt a névadónak – megnyitó beszédében, azt emelte ki Petró József több mint húsz éven át volt elnöke a vármegyei sakkszövetségnek, számos versenyt rendezett, nevelő edzőként dolgozott, sok tanítványa volt, akik közül többen is eljutottak a legjobbak közé.

A Petró Józsefnek emléket állító versenyen számos egykori játékostárs is feltűnt. Fotó: Kiss Zoltán

Petró József életében meghatározó volt a sakk

A névadó özvegye Petróné Honti Éva Karolina elmondta, férje életében végig meghatározó volt a sakk. Az utolsó években, amikor már súlyos beteg volt, mindig szeretett sportága járt az eszében, szervezte a tanítványok órarendjét. Petró Józseffel 1979-től együtt tanítottak a Zwack József Technikumban, itt ismerkedtek meg, és kötöttek házasságot.

Tizenhét csapat ült asztalhoz

Jozaf Csaba, a Békés Vármegyei Sakkszövetség főtitkára, a verseny főszervezője elmondta a hét fordulós svájci rendszerű csapatversenyben tizenhét csapat ült asztalhoz, hetven sakkozóval, többek között a határon túli Nagyváradról, illetve Csongrád-Csanád vármegyéből is érkeztek indulók.

A versenyt jó hangulat és sportszerű küzdelem jellemezte, amelyben az első helyért végig szoros küzdelmet folytattak a nagyváradi Electrofor I., a Békési TE I. és a Gyulai SE I. csapatok és ebben a sorrendben is végeztek a végső tabellán. Kellemes meglepetésre az első hat helyezett közzé beverekedte magát két, zömében fiatalokat szerepeltető Csongrád-Csanád Vármegyei csapat is, ahol a Duocor-Makói SVSE U14-es csapatát két szarvasi tehetség is erősítette (Szalai Anita, Farkas Zalán). Örvendetes, hogy dr. Kerekes Attila vezetésével ismételten jelen volt egy békéscsabai csapat egy rendezvényen, köszönhetően a Lencsési Közösségi Házban működő sakk klubnak. A díjkiosztó ünnepségen Jozaf Csaba kiemelte, egyértelműen pozitívak voltak a visszajelzések a versennyel kapcsolatban, így a jövőben mindenképpen folytatni szeretnék a hagyományt.