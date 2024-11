Papp László együttese nehezen lendült játékba, emiatt kezdetben futott az eredmény után. A félidő derekára azonban Vass Víta eredményességével, egy négyes gólszériával 9–6-ra fordított. Ez a lendület a 25. percben kezdett kifulladni, és a hanyatlásnak a hazai tréner időkéréssel sem tudott gátat szabni, így a pihenőre döntetlennel tértek a csapatok.

Papp László tanítványai egyelőre alaposan elmaradnak a valós tudásuktól

„Lefagyott” Papp László alakulata

A második félidőt Kenyeres Barbara és Kerekes Laura gólpárbaja vezette be. A hazaiak 17–15-ös vezetésük birtokában majd tíz percre „lefagytak” az ellenfél kapuja előtt, és bár jó védekeztek, így is fordított a SZISE. A 49. percig – ekkor 19–19-es eredmény állt a jelzőn – megjósolhatatlan volt a csata kimenetele. Jött azonban az orosháziak második „lefagyása”, ami végzetesnek bizonyult.

A tavaly erős középcsapatnak bizonyuló OKA idén továbbra is csak szenved, és a tabellán alulról szemléli a mezőnyt.

Papp László: – Ahogy Egerben, most sem a védekezésen ment el a mérkőzés. Sajnos, ma a cserék nem tudtak annyit hozzátenni hátul, amennyi ebben az osztályban elvárható. Elöl nem voltunk jók. Ezúttal is tíz felett hagytunk ki ziccereket, ami a szétszórtságnak, dekoncentráltságnak és önbizalomhiánynak köszönhető. Múlt héten egy félidőt, most közel ötven percet bírtunk fejben, ezt követően omlottunk össze. A legfontosabb, hogy mentálisan kell rendbe tenni magukat a játékosoknak.

Zengő Alföld Orosházi KA–SZISE 24–27 (13–13)

NB I. B-s női kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 200 néző. Vezette: Bujdosó Máté, Horváth Viktor.

Orosháza: Bálint – Pécsi, Zavaczki 4, Vass 9 (6), Ács 3, Kenyeres 3, Leczkési. Csere: Reszegi, Madera-Domokos (kapusok), Baráth 2, Petri, Péter 1, Gutecz 1, Bedron, Kozma, Patyi. Edző: Papp László. A SZISE legjobb góldobói: Perák 8 (1), Kerekes 7 (4).

Kiállítások: 14 perc + Patyi Anna kizárva, ill. 12 perc. Hétméteresek: 6/6, ill. 7/5.