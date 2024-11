A medgyesiek közül Bánszki Áron a serdülő, Polgárdi Áron a gyermek korosztályban állt rajthoz az 50 és 100 méteres uszonyos úszásban.

A medgyesiek edzőik társaságában

Az eseményre a határon túli és a magyar csapatok is a legígéretesebb utánpótlás versenyzőiket nevezték, ezért a cél a tisztes helytállás és a rutinszerzés lehetett. A két fiú vasszorgalommal készült a versenyre, és a számukra még kissé nyomasztó versenyláz ellenére fantasztikus küzdéssel, egyéni csúccsal maguk mögé utasították jó néhány külföldi és több nagy hazai egyesület versenyzőjét.

Debütált a medgyesiek új edzője

Ezen a versenyen debütált csapatvezetőként Fejes Kinga a szakosztály új edzője, aki szeptember óta tartja a tréningeket. Most a nemzetközi versenyeztetésben is gyakorlatot szerezhetett.

Pesics Zoltán, aki hosszú ideig volt a fiatalok felkészítője, arról tájékoztatott bennünket, hogy kérte a sportkör vezetésétől a felmentését az edzői pozícióból. – Így esett Kingára a választás – mondta elhatározásáról a régóta szakmában dolgozó tréner. – Kiváló döntésnek tartom, mert Kinga versenyző korában igen szorgalmas és fegyelmezett sportoló volt. De, amikor az oktatói képzésben szakosztályunkban töltötte a gyakorlati időt, akkor már biztosan láttam, hogy jó edző lesz belőle. A sportágtól nem szakadtam el teljesen, Kingának továbbra is minden segítséget megadok, ezért is kísértem el erre a rangos versenyre.

Pesics Zoltán a jövőjéről pedig így fogalmazott: – A felszabadult időmben a saját testedzésemet kezdtem meg. Úszásban már a napi 1500 méteres edzéseknél tartok, és remélem, nyáron már szenior versenyeken is indulhatok, de a korábbi Balaton átúszásaim megismétlésében is gondolkodom.

A medgyesi sportolók eredményei

Serdülők. 50 m uszonyos gyorsúszás: 39. Bánszki Áron 29,14. 100 m uszonyos gyorsúszás: 36. Bánszki Áron 1:04,83. Gyermek korcsoport. 100 m uszonyos gyorsúszás: 25. Polgárdi Áron 1:11.56.