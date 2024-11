Egy év után ismét CEV-kupa mérkőzést rendeztek Békéscsabán, az első körben az osztrák bajnok TI Volley Innsbruck volt az MBH-Békéscsaba ellenfele.

Az MBH-Békéscsaba együttesét nagy csatára késztette az osztrák TI-Volley Innsbruck, de szettet nem tudott nyerni a remeklő hazai csapat ellen

Fotó: Imre György

Jól kezdett, magabiztosan folytatta az MBH-Békéscsaba

Az első két pontot az osztrákok szerezték, ám a következő hatot már a Békéscsaba, így a vendégek trénerének már 6:2-es állásnál ki kellett kérnie az idejét, majd 10:4-nél ismét. Az Innsbruck kezdett magára találni és a szett közepén kettőre közelítette meg vendéglátóját. Nagyot játszott a Csaba a 15. pontjáért, ez a rövid periódus egyébként is a hazai csapatról szólt. Az osztrákok azonban nem tágítottak, megpróbáltak a Csaba nyomában loholni. A hajrában azonban egymás után többször is belehibáztak és Caraballo megmozdulása előbb szettlabdát, majd váratlan leütése a játék megnyerését eredményezte.

A második játszma elején is a Békéscsaba diktálta a tempót, 5:1-re, majd 7:2-re is vezetett Tóth Gábor alakulata, az Innsbruck edzője ekkor időt kért. A csabaiak továbbra is jól és koncentráltan röplabdáztak, így a játszma derekán már tekintélyesnek mondható különbséget kovácsoltak össze. Továbbra sem ment az osztrákoknak, 15:9-nél Hernández edző igyekezett önbizalmat csepegtetni tanítványaiba, akik minden igyekezetük ellenére is nagy távolságból szemlélték a csabaiakat. Az időkérés végül hatott, mert az Innsbruck csinált egy hármas sorozatot és 16:13-as állásnál már Tóth Gáboron volt a sor, hogy megossza a meglátásait a játékosaival. Valami mintha megtört volna a magyar együttesnél, a vendégek pedig megérezték a vérszagot és egy pontra feljöttek, 19:18-nál jött is az újabb hazai időkérés. A Csaba végül nem engedte ki a kezéből az előnyt, ismét eljutott a játszmalabdáig és a négyből az elsőt értékesítette is.