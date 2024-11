Az MBH-Békéscsaba jó formát fut, az előzetesen erősebbnek vélt osztrák Innsbruck ellen is meggyőző játékot mutatott be szerdán Tóth Gábor együttese, az Extraligában pedig öt győzelemmel és egy vereséggel az UTE és a Vasas Óbuda mögött a 3. helyen áll. Az addig győzelem nélkül álló MÁV Előre Foxconn elleni hazai pontvesztést talán nem kalkulálták be Békéscsabán, de a mérleg így is jó.

Az Innsbruck ellen az MBH-Békéscsaba alapcsapata szerepelt, de a Szent Benedekkel szemben több fiatal is lehetőséget kaphat

Fotó: Imre György

Nem veheti félvállról ellenfelét az MBH-Békéscsaba

A neheze persze még csak ezután következik, és ebbe a sorba szombati Szent Benedek RA elleni mérkőzés is beilleszthető, annak ellenére, hogy a balatonfürediek meglepetésre négy mérkőzésen még nem szereztek pontot. Kezdtek Kaposváron (0:3), majd a „kis” Vasas ellen (1:3). A listavezető Újpest (0:3) és a Nyíregyháza (0:3) is viszonylag könnyedén lépett át csapatukon. A bizonyítási vágy bizonyára fűti majd a fiatal együttest, s ezért lehet nehezebb dolga az esélyesebb csabaiaknak.

A fürediek nagy változáson estek át a nyáron: a légiósok mellett Szerényi Gréta és Berkó Lili is elhagyta a klubot. Fiataljaival viszont hosszabbított az együttes: Krakoczki Csenge, Szabó Krisztina, Szakály Stefánia, Nagy Emese és Fáth Kinga is Balatonfüreden folytatja. Három új külföldivel is erősödött Varga Tomas együttese: a szerb feladó, Marija Susics, a bosnyák szélső ütő, Sara Glibic és a szélső ütő szlovák Simona Jelinkova érkezett a klubhoz.

– Fontos, hogy úgy kezdjük el a mérkőzést, hogy legyenek stabil pontok a csapatban. Az első és a második érintés az, ami meghatározza a többit. Támadóposztokon van lehetőségük pihentetni, illetve cserélni. Ez nem azt jelenti, hogy nem ugyanaz az elvárás azzal szemben, aki éppen a pályán van. A három pontot meg kell szerezni, de lehetőséget is kell adnunk a fiataloknak is. Ezzel élni kell, de eddig jól helytálltak – mondta Tóth Gábor, a Békéscsaba vezetőedzője.

A Békéscsabai Városi Sportcsarnokban szombaton 18 órakor kezdődő mérkőzés két játékvezetője Varjasi Melinda, Adler László lesz.