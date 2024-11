Úgy kezdte az MBH-Békéscsaba a mérkőzést, ahogy azt a csapat a legszebb terveiben elképzelte – igaz, kellettek ehhez az újpesti hibák is –, de egy öt egyes rohammal indított.

Nagy skalpot ejtett az MBH-Békéscsaba

Fotó: BRSE

Nagy MBH-Békéscsaba-sorozat a meccs elején

Amit Georgiea Racseva és társai ezután produkáltak, az ritkán fordul elő a röplabdában, zsinórban 9 (!) pontot szorgoskodtak össze, jött is Tóth Gábor időkérése. A csabaiak megpróbáltak villámgyorsan visszazárkózni, de ez nem ment egykönnyen. Két pontra többször is sikerült, de a lilák – főként a légiósaikkal – mindig újítani tudtak. Aztán Nina Kocics és Samaret Caraballo pontjaival 21-nél csak összejött az egyenlítés. Dékány Bernadett ütése után a szettlabdát is a csabaiak szerezték meg, majd ugyanő zárta le azonnal a játszmát is.

Az elpuskázott első szett annyira feldühítette az újpestieket, különösen a kubai Finé Martínezt, hogy a játékrész első harmadánál már öt pontot tettek közé. Ekkor begyújtotta a rakétákat a Békéscsaba, amely egy 5:1-l már ott loholt ellenfele nyakában, 10-nél pedig utol is érte a házigazdát. Innentől kezdve fej-fej mellett haladtak a felek, bár jobbára az Újpestnél volt a minimális előny. Caraballo azonban megszórta a lilákat és a csapata fordított az álláson, a hazaiak trénere időt is kért. Ekkor a lilák hoztak össze egy hatos sorozatot, Tóth Gábor ekkor kezdte el a frissítést a csapatában. Lisania Grafort labdája szettlabdát ért, majd Whitney James rövidre zárta a dolgokat.

A harmadik szettet is az UTE kezdte jobban, és a folytatásban sem engedett ki. A csabaiak trénerének 9:5-nél és 14:9-nél is időt kellett kérnie. A lila-fehérek továbbra is uralták a játékot, sokszor a lehetetlen helyzetet is megoldották, ami kissé demoralizálta a csabaiakat. Akik azonban nem törődtek bele és egy 5:0-s sorozattal máris látótávolságba kormányozták magukat. A hajrára fordítottak is, mi több Mayer révén játszmalabdához jutottak, s bár Finé Martínez még egalizált, a klasszis formában játszó Dékány és egy blokkal Mayer lezárta a játékot.

Az újra kiküzdött játszma meghozta végre a kellő önbizalmat a csabai lányoknak, amely – eltérve az eddigi forgatókönyvtől – már az elején háromra tudta duzzasztani az előnyét. A folytatásban aztán újra kiegyenlítetté vált a játék, de a sánc előtt elvégzett jó munka újra a csabaiakat hozta kedvező helyzetbe. Ebben az időszakban a portugál Santos Hurst tolta erőteljesen a csabaiak szekerét. Az újpestiek a folytatásban már nem tudták megtörni a csabaiak lendületét és éppen az a Finé Martínez rontott kettőt is, aki addig nagyon sokat tett csapata sikeréért. A BRSE-nek hét meccslabdája volt, az elsőt Chloé Mayer ki is használta.