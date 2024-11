Az első pont a Kaposváré lett, de ezután az MBH-Békéscsaba diktálta a ritmust. Dékány Bernadett egy ásszal, Chloé Mayer egy kereszttel okozott kellemetlen pillanatokat a sárga mezeseknek, akik szomorúan konstatálták, hogy a játékrész felé közeledve már hárommal vitt a BRSE.

Nina Kocics jó szokásához híven ezúttal is az MBH-Békéscsaba legponterősebb játékosa volt

Fotó: Imre György

Chloé Mayer pontjával zárta le az első szettet az MBH-Békéscsaba

Nem sokáig, mert a somogyiak hamar felzárkóztak egyre. A Csaba újra ellépett, de a KRNRC mindig visszajött, bár egyenlíteni nem tudott, pedig feladót is cserélt a hazaiak edzője. A Csaba biztos, 5-6 pontos előnnyel vágott bele a hajrába és nem is remegtek meg a kezek, végül Mayer két pontjával meg is lett az első játszma!

A másodikat viszont a Kaposvár kezdte jobban, ám a Dékány–Kocics duó gyorsan egalizált. A BRSE azonban nem nagyon tudott a mérkőzés menetén változtatni, így rendre a KRNRC járt elöl. A vendégeknél azonban jött egy jó periódus és négy egymást követő ponttal mínusz kettőről plusz kettőre fordította az állást. A kék-fehéreknél Dékány mellett Nina Kocics járt élen a pontgyártásban, míg a hazaiaknál a csabai nevelésű Godó Panna. Utóbbi jó teljesítménye azonban nem volt elég, a BRSE kezdett elhúzni, érezte a bajt a hazaiak trénere is, és 11:14-nél időt kért. A csabai előny azonban tovább nőtt, és bár egyszer a somogyi csapat háromra visszajött, a remek védekezés mellett Kocicsék ismét elléptek öt egységgel. Időt megint csak Lacombe edző kért. A BRSE öt szettlabdájából kettőt hárított a KRNRC, de a csapatkapitány Marta Santos Hurst rövidre zárta a felvonást.

A harmadik játszmát csabai pontok nyitották, Hurst egymás után két ászt is ütött. Elkapta a fonalat a Kaposvár, 3:0-s sorozatával először vezettek ebben a szettben. Hurst remeklésével szinte azonnal fordult a kocka. Most is a játszma derekán erősített bele igazán a Békéscsaba, de a Kaposvár küzdött a szépítésért, három pontot faragott az ötpontos hátrányából és innentől kezdve tapadt vendégére. Kocics és Godó pontpárbajának jegyében folytatódott a meccs. Godó tartotta még meccsben a somogyiakat, de Dékány Bernadett pontjával négy mérkőzéslabdája lett a BRSE-nek, a második lehetőséget ki más, mint Nina Kocics használta ki.