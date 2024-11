Két ponton is változtatott alapcsapatán Tóth Gábor, az MBH-Békéscsaba vezetőedzője, a fiatalok közül Németh Lucát és Mikus Ninát is a kezdőbe jelölte.

A mérkőzésen a főszerepet a tizenévesek játszották az MBH-Békéscsaba együttesében, a képünkön a 15 pontos Németh Luca

Fotó: Imre György

A második szett kicsit rázósabbra sikeredett az MBH-Békéscsaba csapatának

A csabaiak alaposan belekezdtek, 5:0-s rohamuk után azonnal időt kért a Balatonfüred edzője. A csabaiak nem vettek vissza a tempóból, 15-nél már tízet tettek közé. Ez az előny azonban a hajrához közeledve lefeleződött, Tóth Gábornak 19:14-nél muszáj volt időt kérnie. Csapata megrázta magát, újra elhúzott, és biztosan húzta be a nyitójátszmát.

A második szettben az első három labdamenetet a Békéscsaba nyerte, de a következő ötöt a Szent Benedek. Ezután a rutinos Kiss Emese a hátára vette a csapatát és az egy pontos hátrányból hárompontos előny lett. Úgy tűnt, hogy innentől kezdve sima lesz az út és gond nélkül lesz meg a második játszma is a Békéscsabának, de a mindössze tíz játékossal érkező Balatonfüred játékosai nem így gondolták, és egy nagy sorozattal 16-nál beérte vendéglátóját, majd hosszú idő után a vezetést is magához ragadta. Kaparni kellett a csabai lányoknak, hogy egyáltalán partiba maradjanak. Kínkeserves, munkás etap következett ezután, de meglett az eredménye, mert az egymás után szerzett öt egységgel a Csabáé lett a második játék is.

Csak kicsit ijesztett rá a házigazdára a Szent Benedek a harmadik játszma elején, de 0:2 után a remek napot kifogó 16 éves Németh Luca, és a tökéletesen nyitó Samaret Caraballo pontjaival egy 8:0-s szériát produkált, időt is kért a vendégek trénere, Tomas Varga. Próbálta összeszedni magát a Füred, és jöttek a pontok, de a hibák is, így nagyon közel nem tudott férkőzni az ellenfeléhez. Hazai részről ismét Németh Lucát kell kiemelnünk, aki két ásszal és egy pontosan befejezett támadással vétette észre magát. Hasonló izgalmaknak, mint a második szettben már nem tette ki a szurkolóit a Békéscsaba. A mérkőzést úgy fejezte be a hazai csapat, hogy csak tizenévesek voltak a pályán.

Tóth Gábor: – Ilyen feszített tempóban fontos, hogy legyenek bevethető játékosaink. Ezt a meccset jól lehozta egy félig fiatal, félig tapasztalt játékosokból összeállított, ideiglenes csapat, és ez fontos a jövőre nézve, mert a fiatalok bizonyították, hogy lehet rájuk számítani. Az is sokat számított, hogy a második szett nem volt sima, ott feltett szándékom volt, hogy ha rosszabbul sikerül a vége, akkor sem cserélek bele, mert meg kell tanulniuk, hogyan vigyék végig a játszmát.

Tomas Varga: – Szerintem nagyon is jól sikerült ez a meccs. Tegnap elvesztettük a kapitányunkat és az egész edzés arról szólt, hogy a fiatalokat úgy rendbe rakjuk, hogy ezt a meccset le tudjuk így játszani. Gratulálunk az ellenfelünknek, láttuk, hogy szerettek volna egy jót játszani velünk és nem arról szólt, hogy az egójukat növeljék, ez korrekt dolog volt.

A Békéscsaba alig több mint egy órai játék után simán verte a fiatal Balaton-parti gárdát.