Nem okozott meglepetést, hogy már a mérkőzés kezdetétől a brazil Roberta Ratzke személyében világbajnokot is felvonultató török elitcsapat akarata érvényesült, ekkor még ritkán csattant fel taps a nézőtérről, kevés pontot láttunk az MBH-Békéscsaba együttesétől.

Azért a várható vereség ellenére is volt oka az örömre az MBH-Békéscsaba hölgykoszorújának

Fotó: Imre György-archív

Tóth Gábor gyorsan ellőtte az időkérési lehetőségeit, 1:5-nél és 3:9-nél is próbálta valamelyest megtörni a piros-fekete szerelést öltő isztambuli gárda lendületét. Nem sikerült, a törökök a csabaiak minden apró hibáját kíméletlenül megbüntették és 16-nál már tíz pontot tettek közé. Tóth Gábor ekkor két fiatalnak, Fekete Ramónának és Németh Lucának is lehetőséget adott és bedobta a rutinos Hurstot is. A játszma derekán a Csaba összehozott egy szép 4:2-es szériát, közelítve valamelyest az Isztambulhoz. Mayer nyitásai után (aki egy ászt is elhelyezett a túloldalon!) újra visszajött nyolc pontra a Békéscsaba, de a Büsra Kilicli és a Tugba Ivegin vezérelte THY aztán gyorsan behúzta az első szettet.

A folytatásban remekelt az MBH-Békéscsaba

Parádésan kezdte a második játékot az MBH-Békéscsaba, amely Nina Kocics pontjaival hárommal ellépett. Az Isztambul azonban villámgyorsan ritmust váltott és néhány labdamenettel később eltüntette a hátrányát. Azért a csabai lányokban is volt kurázsi, Kiss Emese például olyan „szemtelenül” ütött egy keresztet, hogy a vendégek reagálni sem tudtak. A Békéscsaba határtalan lelkesedéssel, nagyon becsületesen küzdött, nem is tudott könnyen fordítani, s ellépni a vendég. Tóth Gábor szerette volna, ha csapata minél tovább nyújtja ezt az időszakot és mínusz háromnál (14:17) időt kért. A folytatásban még hatékonyabbá váltak a látogatók támadásai, de messze nem játszottak olyan fölényben, mint az első játékban. A szettlabdát így is megszerezték, ám az i-re csak egy időkérés után – amikor már veszélyesen, két egységnyire felzárkózott a BRSE – tudták feltenni a pontot.

A meccs harmadik szakasza úgy kezdődött, mint az első, a törökök nem akartak még egy olyan szoros szettet, mint a második, ezért már az elején lépéselőnybe kerültek. Tóth Gábor most korábban, 5:10-es állásnál magához hívta lányait, de a vendégek sokkal jobban védekeztek, s csak ritkán „ették” meg az olyan trükkös ütéseket, mint amit a Csaba 7. pontjánál, Kiss Emese megoldásánál láttunk. Azért a török edző sem volt mindig elégedett, miután Nina Kocics ütött egy ászt, s együttese visszajött mínusz háromra, időt kért. Jött azonban egy hálóba püfölt nyitás, majd egy újabb baki és már a csabai edzőnek kellett megszakítania a játékot. A hazaiak új erőre kaptak és a végjátékra már úgy készülhettek, hogy csak négy pont volt a hátrányuk voltak. Az külön pech, hogy a meccslabdát Caraballo egy rossz nyitással ajándékozta az Isztambulnak, hogy azután Büsra Kilicli azonnal le is zárja a 63 percig tartó csatát.