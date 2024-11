Lukács István

Mezőmegyer SE–Eleki USE 6–2 (3–0)

Mezőmegyer, 90 néző. Vezette: Tóth Imre.

Mezőmegyer: Kun – Lehoczki (Brhlik), Horváth B., Nagy B., Benyó, Takács, Láza (Kurucz), Kecskeméti (Villám), Séllei, Balog K., Papp D. (Dowidat). Edző: Lőrinczi Attila.

Elek: Kajári – Dehelán, Kovács Zs. (Budai, Illés), Puporka, Sipos (Gálea), Nagy Á. (Szilágyi), Nagy E., Kacsala, Tamás, Jepure (Kádár), Kasznár. Játékos-edző: Nagy Gergely.

Gólszerző: Balog K. (7. – 11-esből, 69.), Takács (33.), Lehoczki (40., 52.), Benyó (56.), ill. Budai (62.), Gálea (90.).

Lőrinczi Attila: – Nagyobb ellenállásra számítottunk, de szép támadásokat vezettünk és jó játékkal ilyen arányban is megérdemelten nyertünk.

Nagy Gergely: – Sajnos csak a szokásos, ismét bizonyítottuk, hogy a nálunk jobb csapat ellen rendre „tele gatyával” lépünk pályára. Arra is képtelenek voltunk, hogy megnehezítsük az ellenfél dolgát és akarással kompenzáljuk a két csapat közti minőségi különbséget. A Megyer minden hibánkat megbüntette, a gólokat tálcán kínáltuk neki, míg mi a meccs elején kihagytuk a ziccereinket. Természetesen az én felelősségem is vastagon benne van, hogy nem tudunk előrébb jutni annál, ahol tartunk.

Gömöri János

Szabadnapos: Újkígyós FC