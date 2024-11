A lila-fehérek dolgát nem teszi egyszerűvé, hogy vasárnap az éllovassal csapnak össze, amely az utóbbi négy hetes nyerő szériának is köszönhetően vezeti a mezőnyt. A szabolcsi alakulat Feczkó Tamással kezdte az évet, ám két vereség után felállították a szakembert, és azóta a klubvezető, Révész Attila irányításával szerepel. Nem is akárhogyan, tekintettel arra, hogy az októberi remeklésével élre állt. Mindez persze el is várható egy élvonalból érkező együttestől, amely ráadásul jónevű légiósai többségét is megtartotta az azonnali visszajutás reményében.

A lila-fehérek oldalán Viczián Ádám jó teljesítménye sokat nyomhatna a latba.Archív fotó: Kiss Zoltán

– A mérkőzés és a bajnokság esélyese is a Kisvárda, mely akit csak tudott megtartott a tavalyi keretéből. Volt egy osztálykereső időszaka, de amióta összerakták az öltözőt és a fejek is letisztultak, sorra nyerik a meccseiket. Ereje, hogy remek támadófocit játszik, ehhez adottak a megfelelő emberek, nem lesz tehát egyszerű dolgunk ellene – prognosztizált Csató Sándor, az Előre FC vezetőedzője.

Offenzív szabolcsiakra készülnek a lila-fehérek

A szabolcsiakkal szemben a viharsarki gárda szereplése nem ilyen olajozott. Újabban hiányoznak az idegenbeli pontok, a Honvéd ellen pedig a hazai győzelem is elmaradt, noha bő egy félidőt emberelőnyben játszhatott.

– A védekezésünk továbbra is rendben van, az megnyugtató, hogy kevés gólt kapunk. Viszont kevesebb a vállalkozókedv, hiányoznak az egy az egy elleni párharcok, kapuralövések, élesben nem igazán tudjuk előhozni ezeket az elemeket. Ennél sokkal többet várunk el! Nem egy-egy játékos hibája az, hogy úgy mennek el meccsek, hogy nem lövünk kapura, nincs helyzet, sokkal inkább a teljes csapaté. Próbáljuk megtalálni azokat a játékosokat, akikben ez a szellem megvan, de betegségek és sérülések miatt képtelenség tartani az állandóságot, rendre három-négy nem tervezett helyen kell változtatnunk. Kisvárdán arra a számítunk, hogy védekezésre kényszerít majd bennünket a házigazda, erre készülnünk, ezért azoknak a játékosoknak a szerepeltetése kerül előtérbe, akik ebben jók.

A 12. forduló programja. November 3., vasárnap, 13.00: Kisvárda Master Good–Békéscsaba 1912 Előre FC, Kozármisleny FC–FC Csákvár, Budafoki MTE–Gyirmót FC Győr. 17.00: Tatabányai SC–BVSC-Zugló, Soroksár SC–Kazincbarcika SC, FC Ajka–Mezőkövesd Zsóry FC, Budapest Honvéd FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia. November 4., hétfő, 20.00: Vasas FC–Szentlőrinc SE.