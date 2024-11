Győri Ferenc

Szarvasi FC–Szeghalmi FC 5–1 (0–1)

Szarvas, 150 néző. Vezette: Nemczov Márk.

Szarvas: Selmeczi-Tóth – Endrefalvi, Zima, Máté, Furár, Magyar (Styecz M.), Takács J., Barna (Bátori), Simon R., Pilán M., Hanea (Kerekes). Edző: Klimaj Zoltán, Somogyi János.

Szeghalom: Oláh Z. – Bakk, Kiss T. (Borúzs P.), Kepenyes (Kiss L.), Hajdú, Oláh A., Darányi, Szász, Gedó, Zsilák, Vágási. Edző: Oláh Ferenc.

Gólszerző: Kerekes (58.), Barna (66.), Pilán M. (68.), Simon R. (74.), Furár (86.), ill. Darányi (2.). Kiállítva: Darányi (49. – második sárga lap).

Klimaj Zoltán: – Jó érzés olyankor edzőnek lenni, amikor hátrányban is érzed a csapatodban az erőt arra, hogy a második félidőben képes megfordítani a mérkőzést. Külön köszönjük, hogy a szurkolóink az egész mérkőzésen, illetve szezonban mellettünk állnak és buzdítják a fiúkat.

Oláh Ferenc: – A kiállítás teljesen megváltoztatta a játék képét, de azért öt gólt akkor sem kellett volna kapni. A piros lapig nemhogy felvettük a versenyt a jó képességű Szarvassal, hanem jobban is játszottunk, ült a taktikánk. Sajnos a szűk keretünk miatt bele sem tudtam „nyúlni” a mérkőzésbe, ez is közrejátszott a vereségben, hiszen többen elfáradtak a plusz terhelésben.

Rohony Gábor

Békési FC–Gyomaendrődi FC 3–3 (1–2)

Békés, 120 néző. Vezette: Bozó Norbert.

Békés: Takács M. – Medve (Antal), Nagy J., Tóth N., Körömi (Megyeri), Szabó D., Reszelő J. (Rabatin), Római J., Csaplár (Csikós), Laukó, Balázs. Szakmai vezető: Zsiros György. Edző: Szarvas András.

Gyomaendrőd: Soczó Sz. – Forgács, Moleri (Soczó Cs.), Gellért M., Lénárt (Valach), Kovács A., Kasik, Hunya, Varga I., Kiri, Truczka (Egri). Edző: Karászi László.

Gólszerző: Csaplár (45.), Nagy J. (54.), Körömi (73.), ill. Gellért M. (19.), Varga I. (24., 55.). Kiállítva: Laukó (86. – második sárga lap).

Szarvas András: – Jó iramú, kiélezett mérkőzésen, minkét kapu előtt adódtak lehetőségek, így az eredmény igazságosnak mondható. Nagy pozitívum, hogy nulla-kettőnél sem adták fel a játékosok, ennek a jutalma lett a pontszerzés.

Karászi László: – Amikor két góllal vezettünk, többet reméltünk a mérkőzéstől. Rosszkor jött a szünet előtt kapott gól, ennek hatására a második félidőben teljesen nyílttá vált a küzdelem. Volt meccslabdánk is, összességében véve a döntetlen azonban reális eredmény.