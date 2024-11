A korábbi profi világbajnok Kovács István szakembernek 2029-ig érvényes a mandátuma.

Az új MÖSZ-elnök, Kovács istván (balról) és Surman Zoltán

Fotó: Surman Box Club

Kovács István előre viheti a magyar ökölvívás ügyét

Kovács István megválasztását Surman Zoltán, a békési Surman Box Club vezetője, korábbi amatőr és profi bokszoló is támogatta.

– Ha valaki közülünk érti a szakmáját, akkor az ő. Nemcsak a versenyzői, hanem a vezetői oldalról is nagy rálátással és tapasztalattal rendelkezik – jegyezte meg Surman Zoltán, akit beválasztottak a törvényességi működésért felelő felügyelő testületbe. – Józan gondolkodású, nem befolyásolható szakemberről beszélünk, akinek megvannak az elképzelései, de kikéri mások véleményét is és bevonja azokat a szakembereket a munkába, aki előre viheti a sportág ügyét, egyszóval nyitott az ökölvívó társadalom felé. Abban bízom én is, hogy vezetőként jó helyzetbe hozza majd a magyar ökölvívást.

Surman Zoltán elmondta, hogy a Magyar Ökölvívó-szakszövetség még nem vált le a Nemzetközi Olimpiai Szövetség által nem elismert nemzetközi szövetségről, az IBA-ról, de a 2023 áprilisában alapított lausanne-i székhelyű, ma már 55 taggal rendelkező World Boxing lehet az az irány, ami megújulást hozhat a világ ökölvívásának és persze a magyarnak is. Mint köztudott, a NOB már a 2021-es tokiói és az idei párizsi olimpia ökölvívó tornáját is saját hatáskörében rendezte meg. A NOB-nál már régen kijelentették, ha nem jön létre egy törvényes alapokon működő, általuk is elismert új sportági szervezet, akkor az ökölvívás kikerül a 2028-as olimpiai programból.

Surman Zoltán elmondta, hogy jelenleg nem tagja a MÖSZ elnökségének, de a jövőben szeretne minél nagyobb szerepet vállalni a hazai ökölvívásban.

Közben a klubmunkára is figyel: a november 22–23-án Baján sorra kerülő új irányzat, a free boksz nemzetközi versenyén segíti majd tanítványait, többek között fiát, Surman Zoltán Juniort.

– A Magyar Ökölvívó-szakszövetségnek villámgyorsan tető alá kell hozni az idei felnőtt országos bajnokságot, ahol terveink között szerepel a Surman Box Club két versenyzőjét is elindítani – beszélt a közeljövő klubját érintő feladatairól Surman Zoltán. Gajdács Pál