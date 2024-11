Tóth Márton, ötletgazda, aki a Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Vármegyei Igazgatósága koordinátora elmondta, hogy a Kis Lélekszámú Települések bajnokságában érintett települések polgármesterei minden segítséget megadtak a bajnokság zavartalan lebonyolításához.

Körösújfalun a lelkesedés őszi elsőséget hozott a csapatnak a Kis Lélekszámú Települések Bajnokságán

Fotó: Körösújfali önkormányzat

Új pálya a Kis Lélekszámú Települések Bajnokságának darvasi helyszínén

– Köszönet érte! A bajnokság Hajdú-Bihar vármegyei résztvevője Darvas is, ahol új élőfüves kispályát telepítettek az utánpótláskorú gyermekek részére öt méter magas labdafogó hálóval. A bajnokság mérkőzései előtt és után is az általános iskolák csapatai játszottak – mondta el Tóth Márton. – Fontos megjegyezni, hogy Darvas, illetve Geszt már résztvevője az OTP Bank Bozsik Intézményi Programnak. Örömteli hír az is, hogy Geszten tavasszal már a kastély területén lévő új labdarúgó pályán rendezik majd meg a bajnokság meccseit.

Tóth Márton elmondta, hogy a bajnoki mérkőzések házigazdái egyéb programokkal kedveskedtek a kilátogató szimpatizánsoknak, így például Almáskamaráson a helyi mazsorettcsoport tartott bemutatót.

– Nagykamaráson megoldódtak a pályagondok, az újonnan megválasztott polgármester asszony hathatós segítségével. A festői szépségű Boda horgásztó mellett alakították ki az ősgyeppel ellátott kispályát. A rendezvényekkel kapcsolatban elmondható, hogy nagyon rokonszenves baráti közösségek alakultak ki a három és fél év alatt. Az elmúlt években mindössze két fegyelmi vétség miatt kellett tárgyalnia a polgármesterekből álló versenybizottságnak – tette hozzá Tóth Márton.

A bajnokság második felvonása az időjárási helyzet figyelembevételével várhatóan 2025. március második felében kezdődik majd.

A bajnokság állása. A csoport: 1. Körösújfalu 25 pont (21–10), 2. Bélmegyer 15 (16–16), 3. Tarhos 15 (9–11), 4. Csárdaszállás 10 (14–23). A legjobb góllövő: Rábai Róbert (Körösújfalu) 9 találattal.

B csoport: 1. Körösnagyharsány 28 (25–6), 2. Mezőgyán 14 (10–11), 3. Körösszakál 14 (7–18), 4. Geszt 12 (11–18). A legjobb góllövő: Szabó Károly (Körösnagyharsány) 9 találattal.