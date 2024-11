Golf 1 órája

Két nap, két verseny, két első hely

A Lionstrophy by Harryson Businesswear kétszáz klubban rendez versenyeket, többnyire Németország területén, de vannak Ausztriában, Olaszországban Svájcban, és a Benelux államokban is eseményei. Az elmúlt hétvégén idén először Magyarországon is rendeztek versenyt, mindjárt kettőt is: szombaton az alcsútdobozi Pannónia Golf&Country Club, vasárnap a tatai Old Lake Golf Club pályája adta a helyszínt, ahol a békéscsabai Tar László is ütőt fogott.

Gajdács Pál Gajdács Pál

Tar László biztos kézzel ütött Alcsútdobozon és Tatán is

A több nemzetet is felvonultató sorozatra az utóbbi esztendőkben legtöbbet Ausztriában versenyző Tar László egyetlen magyarként kapott invitálást, amit örömmel fogadott el, mert már korábban Ausztriában szerepelt néhány viadalukon, amely alapján a döntőre is hivatalos volt, de a sűrű versenynaptára miatt nem tud minden részvételt bevállalni. Most kapóra jött a meghívás a békéscsabai szenior golfozó számára. Mindkét versenyen egészen kiváló játékkal győzött, itthon tartva ezzel az első helyért járó díjakat. A versenyzőkhöz az időjárás is kegyes volt, különösen a a tatai versenyen, ahol száz ágra sütött a nap. Tar László ezúttal nem kupát, hanem a fogyóeszköznek számító labdákat nyert, és két üveg márkás bort.

