A Funchalban született Jessica Ferreira Portugáliában szerepelt a Funchal, a CS Madeira és a Colegio de Gaia együtteseiben, majd 2018 nyarán igazolt Franciaországba, ahol hat bajnoki idényt töltött el a Handball Clermont Auvergne Métropole kötelékében és a csapatkapitányi karszalagot is viselte.

Jessica Ferreira

Jessica Ferreira hamar belopta magát a szurkolók szívébe

Békéscsabára érkezve bravúrjaival azonnal belopta magát a csabai szurkolók szívébe, kulcsszerepe van abban, hogy a Békéscsaba 9 forduló után 7 ponttal a 8. a bajnokságban.

Az aveirói születésű Mariana Ferreira Lopes a teljes magyar bajnoki mezőny második legeredményesebb játékosa, 68 találattal. A játékos pályafutását hazájában, az Alvarum csapatában kezdte, majd 2016-ban két idényre Svédországba, a Boden IF együtteséhez igazolt. Mariana 2018-ban szerződött Németországba, ahol egy-egy szezont töltött az SV Union Halle-Neustadt és a Thüringer HC csapatainál, majd 2020-ban a Bayer Leverkusen-hez igazolt és itt szerepelt egészen napjainkig.

A portugál válogatott a C csoportban Bázelben Franciaország, Spanyolország és Lengyelország társaságában szeretne bravúrt végrehajtani és ott lenni a csoport első két csapata között, ami középdöntős szereplést jelentene. Az ibériai ország együttese ma este a spanyolok ellen kezd, szombaton következik Lengyelország, majd két nappal később a két évvel ezelőtti Eb-4. Franciaország.

Mariana Ferrira Lopes

Az Eggenburgban született Klara Schlegel 2019-ig volt az UHC Eggenburg játékosa. Ezt követően a német Bundesligába igazolt és a Thüringer HC együttesében folytatta a pályafutását, de közben kettős játékengedéllyel a szintén német Zwickau és SG Kirchhof csapataiban is szerepelt. 2020 őszén a Thüringer színeiben a nemzetközi kupában is bemutatkozott, pályára lépett az EHF Európa Ligában. 2021 nyarán a Frisch Auf! Göppingen együtteséhez igazolt. A fiatal játékos Békéscsabán eddig hullámzó formát mutatott, de egy-egy villanásából már látszott, hogy mennyire tehetséges. Az osztrák válogatottnál számítanak rá és ma este az innsbrucki E csoportban Szlovákia ellen várhatóan pályára is lép. Schlegelék két nap múlva a címvédő Norvégia, hétfőn Szlovénia ellen fejezik be a csoportküzdelmeket.