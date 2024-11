Horvátországban a kick-box nagyon népszerű, 44 horvát klub versenyzői jöttek el Kutina városába. A Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjai közül a békéscsabai JALTE-Debreczeni team vett részt a viadalon és a megszerzett 16 arany 10 ezüst és 16 bronzéremmel megnyerte a csapatversenyt.

Nagy létszámú csapattal érkezett Kutinába a JALTE-Debreczeni team, amely megszerezte a győztesnek járó trófeát

Fotó: Békés Megyei Harcművész Szövetség

Sokan kivették a részüket az éremszüretből a JALTE-Debreczeni team csapatából

Mint Debreczeni Dezső vezetőedző elmondta, nagyon jó a kapcsolat a két klub között, ezért is látogattak el Horvátországba. Kiderült, hogy azok a versenyzők, akik az augusztusi világbajnokságon versenyeztek utoljára, most zömében gyengébb teljesítményt hoztak. Tanulság, ha túl sok idő marad ki a versenyek között, az óhatatlanul megérződik a minőségen. Mivel januárban az Athén Challenge viadallal már megkezdődik az új szezon, a kutinai egy fontos felkészülés állomás volt. Azért akadtak, akik alaposan kivették részüket az éremszüretből. Szikora Bence három arany-, és egy ezüst-, Jancsó Csenge három aranyérmet hozott, de Debreczeni Frida a nagy rivális, Matics ellen aratott győzelme is bizakodásra ad okot a jövőt illetően.

A JALTE-Debreczeni team eredményei. Point-fighting

Junior. 63 kg: 1. Gyeraj Ákos. 69 kg: 1. Csiernyik Zsombor. 74 kg: 3. Csiernyik Zsombor. Kadet 2, ifjúsági. 42 kg: 3. Szvarnasz Janisz. 47 kg: 3. Breznai Nándor. 46 kg: 1. Debreczeni Frida. 65 kg: 3. Jancsó Lili Berta. +65 kg: 1. Jancsó Lili Berta, 3. Koczka Kata Izabella. Kadet 1, serdülő. 32 kg: 3. Antal Benjámin. 37 kg: 2. Peregi Zétény. 42 kg: 1. Szikora Bence, 2. Szikora Gergő Mihály. 47 kg: 1. Szikora Bence, 3. Tóth Kevin. 28 kg: 1. Jancsó Csenge, 3. Fábián Kira. 32 kg: 1. Jancsó Csenge. 37 kg: 3. Debreczeni Lilla. Gyermek: 24 kg: 1. Gajdács János. 27 kg: 1. Griecs Ábel, 3. Gajdács János. 30 kg: 2. Peregi Botond, 3. Griecs Ábel. 24 kg: 2. Born Heidi. Kezdők (beginer). Kadet 2, ifjúsági. 47 kg: 1.Breznai Nándor. Kadet 1, serdülő. +47 kg: 3. Born Henrik. 32 kg: 2. Farkas Bianka.

Light-contact.

Kadet 2, ifjúsági. 46 kg: 3. Debreczeni Frida. Kadet 1, serdülő. 37 kg: 3. Szikora Gergő Mihály. 42 kg: 1. Szikora Bence, 2. Tóth Kevin. 47 kg: 2. Szikora Bence. 28 kg: 1. Jancsó Csenge, 2. Fábián Kira. 37 kg: 2. Nátor Petra. Kezdők (beginer). Kadet 2, ifjúsági. +65 kg: 3. Koczka Kata Izabella. Kadet 1, serdülő. +47 kg: 1. Hugyecz Donát.