A hódmezővásárhelyi eseményre összesen 56 klub nevezte sportolói, de voltak egyéni, klubon kívüli indulók is. Nemzetközi jelleget adott az eseménynek, hogy hét román, két osztrák és egy szerb egyesület is elhozta versenyzőit. Természetesen ott voltak a legjobbak szűkebb pátriánkból is, így a Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület (11 indulóval), a Gyulai dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub (5), a Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszóklub Egyesület (15), akik mind derekasan helyt álltak.

A békéscsabai Miklós Éva öt éremmel, köztük három arannyal tért haza a hódmezővásárhelyi bajnokságról

A nagy versenyzési kedvre jellemző, hogy például a férfiak legrövidebb sprintszámára, az 50 méteres gyorsúszásra 140-en neveztek, de a nőknél is 79 jelentkező akadt. A szenioroknál is jegyzik az országos rekordokat, ezúttal hét egyéni és egy váltó országos csúcs született a kétnapos esemény során.

Az egyéni sikerek mellett pontversenyben is szépen szerepeltek a Békés vármegyeiek, ugyanis a listavezető Törökbálinti Senior Úszó Club (1382 pont), a második helyen záró Hód-Triatlon, Öttusa és Szenior Úszó Egyesület (1001), a harmadik Szentesi Delfin Egészségmegőrző Sport Club mögött (685) az előkelő 16. helyen zártak a békéscsabaiak (172), 20. a gyulai klub (145) és 21. a tótkomlósi közösség (138).

A hódmezővásárhelyi ob Békés vármegyei dobogósai

Férfiak. 50 m gyors, III. kcs.: Domokos Árpád (Gyula). VIII. kcs.: 3. dr. Legeza László (Gyula). 100 m gyors, XII. kcs.: 2. Kancsó János (Tótkomlós). 50 m pillangó, XII. kcs.: 1. Kancsó János. 100 m pillangó, 3. Földesi Róbert (Tótkomlós). 200 m pillangó, VI. kcs.: 2. Csomai Zsolt (Békéscsaba). 50 m hát, VIII. kcs.: 3. Juhász Mátyás (Békéscsaba). 50 m mell, XII. kcs.: 3. Kancsó János. 100 m mell, XII. kcs.: 1. Kancsó János. 200 m mell, XII. kcs.: 1. Kancsó János. 200 m vegyesúszás, III. 3. Domokos Árpád (Gyula). V. kcs.: 2. Molnár Attila (Gyula). VI. kcs.: 2. Csomai Zsolt. XII. kcs.: 1. Kancsó János.

Nők. 50 m gyors, VII. kcs.: 3. Fehér Edit (Gyula). VIII. kcs.: 2. Gévay Liliána (Gyula). XI. kcs.: 2. Miklós Éva (Békéscsaba). 200 m gyors, XI. kcs.: 2. dr. Kocsor Ferencné (Békéscsaba). 400 m gyors, VIII. kcs.: 2. Gévay Liliána. XI. kcs.: 1. dr. Kocsor Ferencné. 50 m pillangó, VII. kcs.: 3. Fehér Edit. VIII. kcs.: 1. Gévay Liliána. 100 m pillangó, VIII. kcs.: 1. Gévay Liliána. 200 m pillangó, VIII. kcs.: 1. Gévay Liliána. 50 m hát, V. kcs.: 3. Vogel Andrea (Tótkomlós). X. kcs.: 1. Juhászné Tóth Margit (Békéscsaba). 100 m hát, V. kcs.: 3. Metcalfe Bodnár Tímea (Békéscsaba). VIII. kcs.: 1. Gévay Liliána. X. kcs.: 3. Juhászné Tóth Margit. XI. kcs.: 1. dr. Kocsor Ferencné. 200 m hát, X. kcs.: 2. Juhászné Tóth Margit. XI. kcs.: 2. dr. Kocsor Ferencné. 50 m mell, VII. kcs.: 3. Gáll Jánosné (Tótkomlós). VIII. kcs.: 1. Gévay Liliána. XI. kcs.: 1. Miklós Éva. 100 m mell, VII. kcs.: 2. Fehér Edit. VIII. kcs.: 1. Gévay Liliána. XI. kcs.: 1. Miklós Éva, 3. dr. Kocsor Ferencné. 200 m mell, VIII. kcs.: 1. Gévay Liliána. XI. kcs.: 1. Miklós Éva.