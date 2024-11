Halustyik Cintia mellett még a kondorosi Kovács Marianna szerzett egyéniben érmet: két masters kategóriában harmadikként végzett, kick-light-ban viszont döntőbe jutott.

Fotó: Contact Kick-box, Thai-box Klub facebook oldala

A battonyai Mezei Nikolett a „gyengébbik” számában, ligh-contactban bejutott a négy közé, kick-light-ban viszont kiesett. A békéscsabai Dohányos András mind light-contactban, mind kick-lightban döntőzik. Viczián Dániel egy ponttal szerzett kevesebbet ellenfelénél és búcsúzott. Debreczeni Dezső, a békéscsabai JALTE-Debreczeni team edzője a 79 kg-ban point-fighting szabályrendszerben induló tanítványa, Viczián Dániel szereplését értékelte:

– Sajnos, szoros csatában vereség, ez el kell fogadni. Viczián Dani idegesebb volt, mint szokott. Húsz másodperccel a vége előtt még vezettünk, de ismét türelmetlen volt és így szoros lett a vége és nem a mi javunkra.

Az orosházi formagyakorlatosok jó napot zártak, Halustyik Cintia egyéniben bronzérmet és a csapat Brebovszky Zoltánnal a soraiban ezüstöt szerzett. Az edző, Puravecz Péter elmondta, hogy a tatami 5-6 centis lejtéssel bírt, ami megzavarta Brebovszky Zoltánt az akrobatikus rúgásoknál. Halustyik Cintia szintén megküzdött a talajjal, de a bronzérmet így is megszerezte. A fegyveres formagyakorlatnál nagyon erős volt a mezőny, Brebovszky –ahogy a zenés pusztakezesben – úgy itt is negyedik lett. Csapatban értékes a kreatív formagyakorlat ezüstérme, a zenés csapattal negyedik lett. Hátra van még a kreatív egyéni kategória, az orosháziak ebben jobbak és éremesélyesek.

Dohányos András, a békéscsabai JALTE-Dohányos team képviseletében edzőként és versenyzőként is jelen van Athénban. Tanítványa, Kellner Zsolt nagyon kemény küzdelmet vívott full-contactban lengyel ellenfelével. Támadólag lépett fel, hajtotta ellenfelét, de az rutinosabb versenyzőként kihasználta a nagy akarást, és pontos ütésekkel szerzett előnyt. Zsolt megállta a helyét, harci szellemével sem volt baj, edzője és több magyar szakember is meg volt elégedve teljesítményével. Dohányos András mastersben két kategóriában versenyzett is. Azeri ellenfelével szemben technikailag képzettebbnek bizonyult, jó kontraakciókat hajtott végre, s már az első menetben is több ponttal vezetett. A második végén az ő kezét emelték magasra. Másnap mindkét szabályrendszerben döntő várt reá.