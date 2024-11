Gyulai szemszögből jól indult a meccs. A 3. percben a kilépő Czirokot buktatták a tizenhatoson belül. Szabó Péter büntetőjét védte a kapus, de a kipattanót Szabó Zsombor pár lépésről terelte a kapuba, 0–1. A folytatásban kiegyenlített játék folyt, amit sok pontrúgás tarkított. A kapuk is váltakozva forogtak veszélyben. Az utolsó negyedórát megnyomta a Vasas, a szünet előtt sikerült is egalizálnia. A 41. percben Farkas Botond szöktette a leshatárról kiugró Rideget, aki a kapu jobb alsó sarkába gurított, 1–1.

A gyulai csapat győztes találatát a kapitány, Szabó Péter jegyezte. Archív fotó: Kiss Zoltán

Szünet után is csípett a gyulai

A hármas cserével felfrissített vendégek új lendületet vettek és a 65. percben másodszor is vezetést szereztek. Bal oldalról elvégzett szögletet Zelenyánszki csúsztatott tovább, a pattogó labdát Szabó Péter lőtte a hálóba közelről, 1–2. A folytatásban a piros-kék fiatalok bátrabb játékra váltottak, a látogatók viszont stabilan őrizték a számukra kedvező eredményt. A fővárosiak brusztolós focija nem tudott érvényesülni, a meccs finisében pedig akár be is biztosíthatták volna győzelmüket a gyulaiak.

Jó: Puskás, Rideg, Farkas J., ill. Czirok, Zelenyánszki, Wéber

Ekker Attila: – Értékes győzelmet arattunk. Ahogy azt vártuk is, egy masszív, kombinatív csapattal kerültünk szembe. Feszesen fogadtuk a mérkőzést, ennek köszönhetően gyűjtöttük be a fontos három pontot.

Vasas FC II.–Gyulai Termál FC 1–2 (1–1)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 80 néző. Vezette: Gáspár András (Keszthelyi Tamás, Hegedüs-Baráth Noémi).

Vasas II.: Bánfalvi – Farkas J. (Sus, 80.), Puskás, Feledy, Mikolay (Andresz, 80.) – Forgó (Juhász, 80.), Kalmár (Pócs, 61.), Farkas B. – Szabó B. (Szilvási, 70.), Rideg, Hős. Vezetőedző: László András.

Gyula: Kertész – Szabó Zs., Wéber, Nagy S. (Zabari, 46.), Krajcsó – Zelenyánszki (Geiger, 68.) Katona (Trescsula, 46.) – Czirok, Szabó P., Vörös (Sztankó, 76.) – Csicsely (Malkócs, 46.). Vezetőedző: Ekker Attila.

Gólszerző: Rideg (43.), ill. Szabó Zs. (3.), Szabó P. (65.),

Vincze Gyula

További eredmények: Kecskemét II.–Tiszakécske 1–0, Erzsébeti SMTK–Martfű 3–1, Tiszaföldvár–Dabas 1–0, Pénzügyőr–Szeged 0–1, Hódmezővásárhely–BKV Előre 2–1, Csepel–Monor 0–0. December 1., vasárnap, 13.00: Szolnok–Bp. Honvéd II.