Kivételt a pótlások tekintetében a két megyeri gárda jelent, egy-egy hazai mérkőzésük van függőzve. A most szabadnapjukat töltők közül a Bucsa, a Doboz és a Gerla számára véget ért az év, hiszen már nincsenek versenyben a második számú helyi sorozatban, őket nem látjuk az évadzáró fordulóban.

A csabacsűdiek és a szentandrásiak párharca kivételes presztízscsatát sejtet az évadzáró fordulóban. Fotó: Babák Zoltán

A Megyer kivételt tehet az évadzáró fordulóban

A másodosztály Déli csoportjában üldöző szerepet játszó megyeri csapat még hibátlan odahaza és amennyiben behúzza a maradék két otthoni meccsét, abból a szempontból is kivételt tehet, hogy az előző három év második helyét elsőre cseréli a tavaszi folytatásig.

Ami pedig az előttünk álló hétvégét illeti, a második vonal északi szekciójában a Magyarbánhegyes őszi elsőségére már csak a Csanádapáca lehet veszélyes, amely a vasutasok vendége lesz. Az éllovasnak sem lesz könnyű dolga, mivel a Keresztúr bárki dolgát képes nehézzé tenni idegenben is.

A program. Északi csoport, 14. forduló. November 23., szombat, 13.00: Magyarbánhegyesi FC (1.)–Sarkadkeresztúri SE (4.), Békéscsabai MÁV SE (7.)–Csanádapácai EFC (2.), Mezőberényi LE (6.)–Köröstarcsai KSK (9.). November 24., vasárnap, 13.00: Békésszentandrási HMSE (5.)–Csabacsűdi GYLSE (8.). Szabadnapos: Dobozi SE (3.).

A Déli csoportot vezető Szabadkígyós nem lehet biztos a dolgában a csorvási túrát illetően, hiszen odahaza sem bírt mostani vendéglátójával. A felsőházi rájátszás kapcsán a mezőmegyeri és a tótkomlósi találkozó kerül fókuszba, ahol potenciális tagjelöltek csapnak össze egymással.

A program. Déli csoport, 14. forduló. November 23., szombat, 13.00: Csorvási SK (6.)–Szabadkígyósi SZSC (1.), Újkígyós FC (8.)–Végegyházi SE (7.), Mezőmegyer SE (2.)–Lőkösháza KSK (4.), Tótkomlósi TC (5.)–Eleki USE (3.). Szabadnapos: Battonyai TK (9.).

A III. osztály északi szekciójában rangadóval zárul az év, Vésztőn az első és második helyezett csap össze. A zsadányiak vendégjátékának már inkább a felsőházi rájátszást tekintve van szerepe, oda ugyanis a felek magukkal viszik a mostani eredményt.

A program. Északi csoport, 12. forduló. November 23., szombat, 13.00: Sarkadi KLE (4.)–Okány KSK (5.), Békési FC II. (3.)–Kötegyáni FC (7.). November 24., vasárnap, 13.00: Vésztői TK (1.)–Zsadányi KSE (2.). Szabadnapos: Bucsa SE (6.).

A Közép csoportban az élen álló Kamut szabadnapját tölti. A további dobogós helyezettek háton kívül szerepelnek, de a Gádoros és a Mezőmegyer II. csapatára sem vár könnyű menet, amennyiben a házigazdák valós tudásukat nyújtják.

A program. Közép csoport, 12. forduló. November 23., szombat, 13.00: Kardos KSK (4.)–Gádorosi LSE (2.). November 24., vasárnap, 13.00: Telekgerendási LSC (5.)–Mezőmegyer SE II. (3.). Szabadnapos: Kamuti SK (1.), Gerlai SE (9.).

A déli szekcióban legutóbbi kovácsházi sikerével a Kaszaper nagyot lépett abba az irányba, hogy az első három között végezhessen. Mindezt be is teljesítheti, amennyiben a csúcsrangadón sikerül legyőznie a mögötte álló Kevermest. Biztosra persze nem mehet, mert nüánsznyiak a különbségek a csapatok között, így a napi formának is jelentős szerepe lehet.