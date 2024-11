A következő szezonra élő szerződése van a 17 éves Fekete Ramónának, aki feladóposzton már többször is megkapta a lehetőséget. Nyáron egy betegség- és sérüléshullám miatt a felnőtt válogatottnál is számításba vették. A nyitásfogadó Gajdács Lina az U19-es válogatott csapatkapitánya, többször kapott játéklehetőséget az őszi mérkőzéseken. A Szombathelyről érkezett Németh Luca a Vasas SC, és a Szent Benedek RA ellen is kiválóan játszott, 21, illetve 15 pontot ért el, vagy nagy potenciál van benne is.