Az Előre FC háza táján viszonylag jól ismerhetik az aktuális ellenfelet, hiszen a két együttes a nyár elején egymás ellen vívta az osztályozót. Ismeretes, hogy azt a párharcot a bányászváros képviselői nyerték, de végül a szombathelyiek „lejtmenete” a lilákat is a másodosztályba emelte.

Az Előre játékosai akarásának három pont lett a jutalma Budafokon, az ottani egygólos sikerrel idehaza is kiegyeznének a lilák. Fotó: Budafoki MTE/Facebook



– Aktuális ellenfelünknek hozzánk hasonlóan minden pontra szüksége van, ráadásul négy forduló óta nem talált legyőzőre, nyugodtan lehet zt mondani, hogy „hatpontos”, igazi rangadóról van szó. A nyári osztályozó miatt pedig még hiányérzet is maradt bennünk, tehát motivációból egyáltalán nincs hiány – mondta a mérkőzés kapcsán Csató Sándor, a csabaiak vezetőedzője.

Azóta persze jelentősen felfrissült mindkét keret, ennek megfelelően stílusra is átalakultak a csapatok. A változásokat jól jelzi, hogy az ominózus, 1–2-re végződött június 9-i viharsarki mérkőzés kezdő tizenegyéhez mérten a legutóbbi fordulóban csabai oldalon csupán Hodonicki és Kóródi, a tatabányaiaknál pedig Lóth kapus, valamit Buna és Szegleti volt ott az elejétől a pályán.

Kiegyenesedhet az Előre őszi idénye

A nyári erősítések azonban csak részben váltották be a reményeket, legalábbis a pillanatnyi állapotok erre utalnak. A lilák a budafoki bravúros győzelmükkel sem tudtak elmozdulni a tabella 15. helyéről, ám a 3 ponttal sokat erősödött a pozíciójuk. A Tatabánya helyzete az utóbbi négy forduló veretlenségének köszönhetően jobb valamivel. Egyetlen ponttal és hellyel előzi meg az Előrét, nyugta azonban csak a győztesnek lehet a téli pihenő során. Ebből is leszűrhető tehát, milyen fontos 90 perc vár a felekre.

– Bízom benne, hogy a Budafok elleni idegenbeli győzelemmel végre megtört a jég és elindulunk felfelé. Ehhez természetesen az is szükséges, hogy legyőzzük a Tatabányát, mert akkor elmozdulhatnánk a veszélyes zónából. Ugyanakkor számos ok miatt ismét nagyon nehéz mérkőzés elé nézünk, bár ebben a bajnokságban ez egyáltalán nem meglepő. Remélem, hogy az őszi szezon utolsó találkozójára minden rendelkezésre álló játékost sikerült megfelelőképpen felpörgetnünk, és ha a lelátókról is érkezik a segítség, akkor biztosan itthon tudjuk tartani a három pontot – fogalmazott a csabaiak szakvezetője.

A vasárnapi találkozót Farkas Tibor vezeti, akinek a munkáját Baghy Csaba és Vad Anita asszisztensek segítik.