Gyors gólváltással kezdődött a mérkőzés, amiből a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE jött ki jobban, majd a portugál Lopes találatával már kettővel vezetett a csapat.

Mariana Ferreira Lopes akcióból, de ha kellett, büntetőből is eredményes volt, 11 gólig jutott az Előre NKSE csapatában

Fotó: Kiss Zoltán

Csíkos Lucára és Miklós Kittire azonban mintha nem lett volna kellőképpen felkészülve a lila-fehér mezes együttes, mert a félidő közepén már mindketten háromszor vették be Jessica Ferreira kapuját. Aztán – ahogy korábban a Vác –, úgy most az Előre is ledolgozta kétgólos hátrányát, s bár rendre a hazai gárda vezetett, a Csaba követte vendéglátóját.

A félidő hajráját megnyomta az Előre NKSE

Először a váci edző, a korábban Orosházán is dolgozó Herbert Gábor kérte ki az idejét a 17. percben 10–10-nél. Rác Sándor – ahogy tőle megszokhattuk – folyamatosan forgatta a csapatát, a 20. percig már csaknem mindenkit pályára küldött. Ekkor ismét összehozott egy nem túl nagy, kétgólos előnyt a Vác, a csabaiak edzője – igyekezve rendezni a sorokat – magához intette a játékosait. Herbert Gábor kapust cserélt és Zaj Klára hozta is azt, amit edzője tőle elvárt, sorozatban mutatta be a bravúrokat. A váciak sem remekeltek ebben az időszakban támadásban, de a különbséget a 28. percig így is megőrizték. A végét meghajtotta a Csaba, előbb Lopes, majd Marija Lanistanin is bevette a váci kaput, így döntetlennel vonulhattak szusszanni egyet a csapatok.

Fantasztikusan kezdte a második felvonást a Békéscsaba, amely alig több mint három perc alatt 5–1-es (!) rohamot produkált, a 34. percben Herbert Gábor 21–17-es csabai vezetésnél időt is kért. Úgy tűnt, hogy hosszabb idő után az osztrák válogatott Klara Schlegel is megtalálta korábbi formáját, aki a második félidő első perceiben háromszor is eredményesnek bizonyult. Sokat tett hozzá a lila-fehérek teljesítményéhez a kapus Jessica Ferreira is. A viharsarkiak jól játszottak és tartották a kiharcolt négy-öt gólos előnyüket. A váciak nyitott védekezéssel próbálták megzavarni a csabai támadásokat, a mindenkori irányítót pedig emberfogással semlegesíteni. A csabaiaknak nagyon oda kellett figyelniük, mivel a váciak természetesen nem adták fel és próbáltak zárkózni (az 51. percben már csak kétgólos távolságra voltak vendégeiktől), egyre többször kerültek emberhátrányba, az 56. percben a 11 gólnál járó Lopest is kiküldték. Izgalmas hajrá elé néztek a csapatok, a Vác veszélyesen zárkózott, Rác Sándor az 57. percben emberelőnynél időkéréssel próbálta megnyugtatni lányait. Nem nagyon sikerült, mert Aranyi Vivien két ziccert is elrontott, meghagyva a váciaknak az esélyt a pontmentésre. Gyors gólváltások után a hazaiak még támadhattak az egyenlítésért, de a lilák labdát szereztek, amit „eldugtak” a dudaszóig.