Az Euro-Novex Utánpótlás Sport Egyesület (ENUSE) elleni Magyar Kupa párharc jelentette kedden a hét felvezetését a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE-nek, amely kínlódva ugyan, de végül kivívta a 4. fordulóba jutást Szászbereken.

Sara Sablic nagy küzdő, akire elsősorban védekezésben számítanak az Előre NKSE gárdájában

Fotó: Kiss Zoltán

Maximális teljesítmény kell az Előre NKSE-nek a pontszerzéshez

Azzal a csapatnál mindenki tisztában van, hogy a keddinél sokkal, de sokkal jobb játék sem biztos, hogy elég lesz az üdvözítő eredmény eléréshez a hosszú évek óta stabil csapatnak számító váciak otthonában. Ellenfelük a tavaly évet az 5., az előzőt a 6. helyen zárta az erős magyar bajnokságban.

A Pest vármegyeiek idén is hozzák a kiegyensúlyozott teljesítményüket, a Vasast (25–22), a Mosonmagyaróvárt (31–26) és legutóbb idegenben az MTK-t is (35–27) is legyőzték, utóbbi találkozón már a válogatott bő keretébe hosszabb idő után ismét meghívott Háfra Noémi részvételével. Az első fordulóban váratlan vereséget szenvedtek Székesfehérváron (26–32), otthon nem bírtak a Budaörssel (25–28) és ha minimális különbséggel is, de Esztergomban (25–27) is elvéreztek, így a 6. helyen állnak a tabellán. Egyik legeredményesebb játékosuk a már 41 bajnoki gólnál tartó balátlövő, Csíkos Luca, aki Háfra, a kapus Bukovszky Anna és Juhász Gréta mellett szintén tagja a nemzeti válogatott Eb-re készülő bő keretének.

A két csapat legutóbbi két szezonban megvívott négy találkozójának mindegyikét a váciak nyerték, tavaly otthon 28–24-re, májusban Békéscsabán 23–22-re, egy évvel korábban a Viharsarokban 28–20-ra, otthonukban 35–22-re.

A csabaiak hat mérkőzést követően 3 ponttal a 12. helyen állnak a pontvadászatban, ahol nagyon sűrű a mezőny, a 14. MTK és a negyedik Debrecen között mindössze öt pont a differencia.

Rác Sándor vezetőedző csütörtökön Békésen vezényelt edzést a lányoknak, ekkor nyilatkozott lapunknak:

– Nem mondható könnyűnek a sorsolásunk, hiszen eddig hat meccsünkből csak kétszer játszottunk Békéscsabán, a Fehérvárt le is győztük és most is idegenben játszunk egy nagyon stabil csapat ellen. Szerdán és csütörtökön is videóztunk, kielemezzük a váciak játékát, felkészülünk belőlük. Kedden nem játszottunk jól a kupamérkőzésen, de ennek az is az egyik oka volt, hogy a külföldi válogatottjaink meglehetősen fáradtan tértek vissza. Kell egy kis idő, mire a mást játszó portugál, vagy osztrák válogatott után visszaállnak a nálunk megszokott rendszerhez. Annak nagyon örülök, hogy a sérüléséből felépülő Marija Lanistanin szinte rögtön a régi formáját csillogtatta, Budaörsön is sokat tett azért, hogy ponttal térjünk haza. Nehéz mérkőzésre számítok, a két csapatot tudását tekintve egyformának tartom, de a pontszerzés így is bravúrszámba menne – mondta a Békéscsaba vezetőedzője.

A szombaton 18 órakor kezdődő találkozót Dáné Rita és Marton Zsófia vezeti.