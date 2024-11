Kézilabda Kicsit elaludtak a mérkőzés elején az Előre NKSE, a kisvárdai Kovalcsik Barbara öt perc alatt négyszer is meglepte őket. A tét inkább a lila-fehéreket bénította meg, ami labdaeladásokban, néhány rossz lövésben nyilvánult meg.

Sarah Sablic és Bencsik-Giricz Laura is Keményen védekezett az Előre NKSE csapatában

Fotó: Kiss Zoltán-archív

Kellettek az Előre NKSE kapusának bravúrjai

A 10. percben aztán jöttek az első bravúrok Jessica Ferreirától, elöl pedig Szondi Zsófia pontos lövéseivel fordított az eredményen a Békéscsaba. A 13. percben 8–6-os hazai vezetésnél a vendégek trénere kért először időt. Tartotta két-három gólos előnyét a Békéscsaba, az olykor túlzottan is keményen védekező szabolcsi csapat ellen. A vendégek hét percig képtelenek voltak bevenni a csabai kaput, de még így sem szakadtak le a be-becsúszó csabai bakik miatt, Rác Sándor a 27. percben ki is kérte az idejét. A szünetig maradt kettő a csabai előnyből, de még egy nagyon nehéz félidő várt a viharsarki csapatra.

Három egyes rohammal nyitotta a második felvonást a Békéscsaba és a meccs során először tudott négy góllal vezetni. A differencia lehetett volna még nagyobb is, ha nem marad ki több ziccer, pedig a Kisvárda sem játszott csúcsformában. A szurkolókon persze semmi nem múlt, fantasztikus atmoszférát teremtettek a csabai Colosseumban. Az első hullámvölgy a második félidő derekán érkezett el a csabaiaknál, még az oly biztos kezű Mariana Lopes is büntetőt rontott. A Várda hat perc alatt három ólt faragott a hátrányából. A csabai kapus fontos védései is kellettek ahhoz, hogy a Csaba jó pozícióból kezdje meg a hajrát. A vendégek azonban tettek róla, hogy izgalmassá váljon a vége, az 54. percben már csak egyre voltak a hazai csapattól. Két perccel később Larissa Kalaust azonnali pirossal kiállította a játékvezető a Marija Lanistaninnal szemben elkövetett szabálytalanságért. A ma is remeklő Lopes duplájával már gyakorlatilag megnyerte a mérkőzést az Előre, amikor pedig a beálló Csizmadia Fanni kivédte Kovalcsik Bianka hetesét, szinte felrobbant a csarnok.

Rác Sándor: – Az első félidőben sok gólt kaptunk, pedig felkészültünk a Kisvárda játékából. Amikor áttértünk az öt egyes védekezésre, szereztünk három-négy labdát és a védekezésünk is jól működött. Huszonkettő huszonegynél viszont akár át is billenhetett volna a meccs a másik oldalra is.