Kissé bánatosak voltak a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE játékosai a múlt szombati dunaújvárosi vendégjáték után, hiszen végig szorossá tudták tenni a mérkőzést, de a Kohász utolsó négy percben bemutatott 4–0-s rohama eldöntötte a pontok sorsát. A lila-fehérek így nem tudtak újabb pontot, pontokat hozzátenni a meglévő öthöz, ráadásul egy hellyel – a 11-re – még vissza is csúsztak a tabellán.

Bencsik Bojána (99) is szomorúan vette tudomásul, hogy hiába igyekezett az Előre NKSE, nem tudott pontot szerezni Dunaújvárosban

Fotó: Dunaújvárosi KKA-facebok

Sokat számítana a két pont az Előre NKSE csapatának

A bajnokság rendkívül kiegyensúlyozott, a csabaiak a kieső 13. helyen álló Fehérvárral szemben is csupán egy ponttal szereztek többet, de a hatodik helyen tanyázó Kisvárdától is csak hárommal vannak elmaradva. Nem kérdés, hogy ezért is mennyire fontos a szombat esti találkozó.

Ahogyan a legtöbb élvonalbeli együttesnél, így a Kisvárdánál is óriási változások történtek a nyár folyamán, nyolcan távoztak és ugyanennyien érkeztek a szabolcsiakhoz. Időre volt szüksége Józsa Krisztián alakulatának ahhoz. Hogy összeálljon. Nem is kezdte túl jól a bajnokságot, hiszen az első öt fordulóban csak egyedül az MTK felett aratott egygólos győzelmet tudták felmutatni úgy, hogy az Esztergomtól és a Szombathelytől is kikaptak. A legutóbbi három találkozójukat viszont egyaránt megnyerték, először otthon a Fehérvárt verték 30–27-re, majd Budaörsön ugyanígy három találattal diadalmaskodtak 30–27-re, míg az előző fordulóban Kisvárdán kerekedtek a Mosonmagyaróvár fölé 31–28-ra. A siker egyik főszereplője ezúttal is a kapusuk, Mátéfi Dalma volt, aki 40 százalékos teljesítménnyel járult hozzá a diadalhoz. Ez nem a véletlen műve volt, mert 84 fogott labdával az egész bajnokság legtöbb védését mutatta be az elmúlt nyolc fordulóban. Ilyen szempontból is pikáns lehet a szombati derbi, hiszen Mátéfi mögött a védésszámban második helyen álló portás, épp a Békéscsaba kapusa, Jessica Ferreira.

A csapat lendületbe jött, jó formában vagyunk, szeretnénk elhozni a két pontot, mert az sokat számíthat a végelszámolásnál. Bízom benne, hogy ott folytatjuk, ahol a Mosonmagyaróvár ellen abbahagytuk

– bizakodott az Előre NKSE elleni fellépés előtt klubja honlapján Mátéfi Dalma.