Az Előre II.–Orosháza csata mellett nagy tétje lesz a Szarvasi FC és a Szeghalmi FC ütközetének is. A sárrétiek öt, a Körös-partiak négy meccse nem veszítettek pontokat.

A lila-fehér mezes Békéscsaba 1912 Előre II. csapata az Orosházi MTK ULE-t fogadja szombaton

Fotó: Bencsik Ádám

A három pont sokat érne a Békéscsaba 1912 Előre II. csapatának

November 9., szombat, 10.30

Kondorosi TE (5.)–Füzesgyarmati SK (12.)

Janis János, a Kondorosi TE edzője: – Egy igazán jó meccset játszottunk Szeghalmon az elmúlt héten, de sajnos pont nem járt érte. Egyre több a gondunk a sérülések és az eltiltások miatt. A hétvégén sem lesz ez másképp, viszont a mostani ellenfelünk sincs valami irigylésre méltó helyzetben. Egyértelműen győzelemre fogunk játszani, remélem, hogy itthon tartjuk a három bajnoki pontot.

November 9., szombat, 13.30

Dévaványai SE (8.)–Nagyszénás SE (10.)

Bereczki Árpád, a Dévaványai SE edzője: – Az elmúlt héten a Gyomaendrőd elleni mérkőzés nem úgy sikerült, ahogyan terveztük. Nem játszottunk rosszul, de az edzőpálya nyújtotta körülményekhez jobban alkalmazkodott a hazai csapat. Szombaton szeretnénk javítani a Nagyszénás ellen. Augusztusban minimális különbséggel sikerült nyerni az otthonukban, de akkor is ki-ki meccset játszott egymással a két csapat. Most is hajtós, harcos csatára számítok. Támadóink remélhetőleg megtalálják a góllövőcipőt és lelkes szurkolóink támogatásával itthon tudjuk tartani a három pontot. Marton Lajosra biztosan nem számíthatok, aki „kisárgult”. További hiányzóink is lesznek, de ez a bajnokság végéhez közeledve már-már megszokott.

Békési FC (11.)–Gyomaendrődi FC (9.)

Szarvas András, a Békési FC edzője: – A két erős ellenféllel szemben mutatott játék hiányzott legutóbb Mezőhegyesen. Ennek a hétnek az a feladata, hogy a súlyos vereség után rendet tegyünk a fejekben. Az Orosháza ellen mutatott összetartást, akaratot és taktika megvalósítását szeretném viszontlátni majd a Gyomaendrőd ellen is. Ha ez így lesz, akkor lehetségesnek tartom, hogy jó eredményt érjünk el. Ha mindenki egyet akar, s a csapat egyfelé húz, akkor bízhatunk a pontszerzésben. Vannak sérültjeink, éppen ezért minden kerettagnak be kell állnia a sorba.