Az Előre FC több okból sincs irigylésre méltó helyzetben. Nem elég, hogy a négymeccses nyeretlenségi szériája miatt visszacsúszott a kieső helyre, most egy jó formát mutató ellenféllel szemben kellene kozmetikáznia. A Vasas megnyerte az utóbbi három mérkőzését, ami arra utal, hogy a kispadon Gera Zoltánt váltó Pintér Attila munkássága kezdi beváltani a hozzá fűzött reményeket.

Az Előre FC játékosai bizonyítani szeretnének a Vasas ellen. Fotó: Molnár Balázs/Békéscsabai 1912 Előre FC

A fővárosiak tavasszal balszerencsés módon maradtak le az élvonalról a Győri ETO FC-vel szemben, és idén is NB I.-es álmokkal vágtak az évnek. Azt a botlást még elnézték Gera Zoltánnak, az idei halvány kezdést viszont már nem. A helyére érkező Pintér Attilával sem indult zökkenőmentesen a kapcsolat, de a jelek szerint három vereség után rátaláltak a nyerő ösvényre. A BVSC, a Gyirmót és a Szentlőrinc legyőzése a Kórház utcai fellépéshez is kiváló ajánlólevél.

– Az angyalföldi együttes az osztály szintjéhez mértem kiemelkedő kerettel rendelkezik, mindez a ránk váró kihívás fajsúlyát is jól jelzi. Az előrejátékhoz különösen jó játékosai vannak. Mindenhol domináns támadófocit alkalmaz, rengeteg helyzetet alakít ki, ebből az utóbbi hetekben tőkét is tudott kovácsolni magának – mondta az aktuális ellenfélről Csató Sándor, az Előre FC vezetőedzője.

Ellentétes úton az Előre FC

A piros-kékek 19 pontot gyűjtöttek össze, az utóbbi hármas nyerő szériával pedig a 4. helyre léptek fel a tabellán. Az Előre FC velük ellentétes utat jár be. A megszerzett 10 pont pillanatnyilag csak a 15. pozícióra elegendő, egy bravúrral azonban mindkét trenden fordíthatna.

– Legalább olyan fegyelmezettnek kell lennünk, ahogyan Kisvárdán játszottunk, ám jó lenne hatékonyabbá tenni a játékunk. A szabolcsi meccsen is stabilak voltunk, ezt szerencsére mindig el lehet mondani, akadtak szép kontra akcióink, ugyanakkor az utolsó passzokba rendszerint hiba csúszott, két lövésnél pedig a hazai kapus állt a feladata magaslatán. Az előző hetihez hasonlóan egy domináló ellenfélre számítunk vasárnap is, ám a reményeink szerint a forgatókönyv más lesz – tette hozzá a csabai szakvezető, aki pontszerzéssel párosuló jó mérkőzést vár.

Ennek biztosan nem lehet a részese Pusztai András, aki az első diagnózis szerint keresztszalag-szakadást szenvedett Kisvárdán. A hetek óta maródi Tóth Máté viszont már labdás edzéseket végez, és lassan a pályán is viszont láthatjuk.