Perlaki János

Gyomaendrődi FC–Dévaványai SE 2–0 (0–0)

Gyomaendrőd, 130 néző. Vezette: Láza András.

Gyomaendrőd: Zsibrita – Forgács (Szabó P.), Moleri, Gellért M. (Csányi), Lénárt (Egri), Kovács A., Kasik, Hunya, Varga I., Kiri, Truczka (Kovács Zs.). Edző: Karászi László.

Dévaványa: Elek – Végh (Ungi), Katona (Fekeí, Szántó, Papp K., Kéki, Szabó E., Papp Zs., Papp D., Marton, Papp V. Edző: Bereczki Árpád.

Gólszerző: Truczka (70.), Varga I. (95.).

Karászi László: – Amit megbeszéltünk, azt az első félidőben nagy vonalakban meg is valósítottuk. Szünet után már jobb volt a játékunk, ami a találatokban is megmutatkozott. Külön öröm, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a meccset, ezzel szép születésnapi ajándékot kaptunk a csapattól Kovács Gyulával együtt.

Bereczki Árpád: – Kiegyenlített mérkőzésen, a döntetlen talán reálisabb lett volna. A játék során látszott, hogy aki az első gólt szerzi, meg is nyeri a találkozót. Gratulálok a gyomaendrődieknek ehhez!

Vinkovics Attila

Orosházi MTK-ULE–Jamina SE 2–0 (1–0)

Orosháza, 120 néző. Vezette: Nemczov Márk.

Orosháza: Salka – Szabó Á., Harangozó, Kasuba (Szabó V.), Darida, Valach (Halász), Isaszegi B., Isaszegi M., Márk, Bónus, Futó. Edző: Bodzás Ádám, Harangozó Krisztián.

Jamina: Démusz – Horváth M. (Leszkó), Kardos, Murvai (Dankó), Nagy L., Szaszák (Lipták-Pikó), Bozsó (Bereczki), Mazán, Turcsek, Sebők (Hoffmann), Bencsik. Edző: Mazán Zoltán.

Gólszerző: Harangozó (5.), Szabó V. (85.).

Bodzás Ádám: – Az első félidőben nagyon jól játszottunk, rengeteg helyzetet alakítottunk ki, ami mindenképpen pozitívum. Sajnos a lehetőségeink nagy része kimaradt, csak egy gólt tudtunk szerezni, de a támadójátékunk mindenképpen dicséretes volt. Szünet után is többnyire mi birtokoltuk a labdát, kontrolláltuk a mérkőzést. Tanulnunk kell abból, hogy pontosabban és hatékonyabban fejezzük be az akciókat a jövőben, de összességében a csapat jól teljesített.

Mazán Zoltán: – Sajnos ezen a mérkőzésen nem igazán volt esélyünk a pontszerzésre. Próbáltunk zártak, masszívak lenni, de a korán kapott gól miatt nem tudtunk úgy váltani, hogy legyenek lehetőségeink az egyenlítésre, emiatt el kell fogadnunk az eredményt.